COLUNA ABRINDO O JOGO

Motocross: Galera deu show

Sábado (27 de julho) estive no Parque de Exposição para conferir de perto a inauguração da nova pista de motocross da cidade. Confesso que me surpreendi com o número de interessados na modalidade esportiva. Foi muito legal ver gente de todos os lugares e diferentes grupos sociais vibrando com os saltos dos pilotos. Conversando nos bastidores com os especialistas, eles não pouparam elogios a nova pista. Pra mim que tive o prazer de ver espetáculos semelhantes décadas atrás, foi gostoso ver que uma nova geração está se formando não só de pilotos, como Henrique e Antony, mas, uma geração de novos apaixonados pelo motocross. Somando-se a isso, poder ver ainda pilotos renomados como Joesman e Marcus Vinícius dando show, foi sim um sábado muito especial.

Mineiros: Semana decisiva

Os dois grandes de Minas passaram em branco na rodada do Brasileirão neste final de semana. Com time misto, o Cruzeiro perdeu em casa para o Athletico PR, e segue namorando a zona de rebaixamento. A 16ª posição na tabela com apenas duas vitórias em 12 jogos, expõe a campanha horrorosa da Raposa e deixa alguns torcedores preocupados. Porém, parece que jogadores e Mano Menezes não estão tão preocupados assim. Claramente estão priorizando mais uma vez as copas Libertadores e do Brasil. Nesta quarta-feira a briga será pela vaga na Libertadores contra o River Plate. O empate em zero a zero na Argentina obviamente foi bom resultado. Mas, não garante absolutamente nada. Afinal, argentino não costuma se intimidar mesmo jogando fora de casa.

O Atlético ficou no zero a zero contra o Goiás pelo Brasileirão. Ainda assim conseguiu permanecer no G4 com 21 pontos, oito a menos que o líder Santos. No meio de semana pela Copa Sul-americana terá o jogo da volta contra o bem treinado time do Botafogo. A vitória por 1 a 0 no Rio de Janeiro deu uma ótima vantagem ao Galo. Entretanto, terá um adversário que mesmo tendo menos opções e qualidade técnica, pode de maneira organizada, complicar o jogo no Horto.

Agora quem dá bola é o Santos

Sou um entusiasta da vinda de treinadores estrangeiros para o futebol brasileiro. Principalmente quando o técnico tem competência comprovada em diversos trabalhos. Depois de vencer o Avaí em casa, o Santos comando por Jorge Sampaoli assumiu a liderança do Brasileirão. Bom lembrar que o Peixe não era apontado por ninguém como um dos favoritos ao título. Ainda falta muita rodada pela frente e não dá para cravar que o Santos será campeão. Porém, nem mesmo o mais otimista santista esperava liderar o campeonato. Talvez brigasse para entrar no G4. Não consigo esconder minha satisfação como apaixonado por futebol. Afinal, Sampaoli tem obsessão por jogar bem. Na minha humilde opinião, exatamente o que falta à maioria dos técnicos brasileiros. Continuo achando que o Santos não é mais favorito que Palmeiras e Flamengo. Mas, caso chegue em primeiro e conquiste o título em Dezembro, não será nenhuma zebra.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

www.diariodecaratinga.com.br