COLUNA ABRINDO O JOGO

A base é a solução

Neste sábado, 20 de julho, estive no Estádio Dr. Maninho acompanhando de perto a semifinal do Campeonato de Base de Inhapim. Como sempre uma competição muito bem organizada. Porém, o que me surpreendeu foi o nível técnico acima do esperado. ADIM de Imbé de Minas, projeto criado pelo desportista militar Wagner Grossi, Santo Antônio de Inhapim e as equipes do Esporte Clube Caratinga fizeram ótimos jogos na manhã de sábado. As categorias que pude acompanhar: sub 09,11 e sub 13 apresentaram níveis de competitividade acima do esperado para tais faixas etárias. Confesso que sempre fico radiante quando vejo a garotada jogando bola, além de me fazer voltar à infância, fico cada vez mais convicto que investir na base é o caminho para recuperarmos nosso futebol, além da enorme importância social que trabalhos assim desenvolvem.

Mineiros: Hora de virar a chave

Atlético e Cruzeiro não tiveram bons resultados na 11ª rodada do Brasileirão. Com time reserva a Raposa ficou no empate contra o Bahia em Salvador. Resultado ruim que deixa o time de Mano Menezes hora dentro, hora muito perto do Z4. Entretanto, como se trata de uma competição longa, existe tempo para se recuperar. A exemplo de outros anos, a aposta está sendo feita nas copas, competições de mata-mata onde o resultado é mais importante que o desempenho. O desafio de hoje é pela Libertadores da América diante do forte time do River Plate. Neste contexto um empate já pode ser considerado bom resultado. Mas, sem dúvida terá que jogar bem melhor que fez na Bahia com time reserva.

O Atlético depois de estar vencendo o Fortaleza por 2 a 0 permitiu ao time cearense empatar. Obviamente saiu vaiado de campo merecidamente. O discurso que o time necessita de reforços saiu da boca do diretor que chegou dizendo exatamente o contrário. Mas, além de se reforçar, ficou claro que nesse jogo o time pensou que a vantagem do primeiro tempo era definitiva e voltou sem a mesma concentração para a segunda etapa. Pontos preciosos que farão muita falta lá na frente. Agora é virar a chave e pensar no Botafogo pela Copa Sul Americana. Na minha humilde opinião, competição que pode ser a salvação da temporada de ambos. Sem dúvida o Galo é melhor tecnicamente. Porém, se faltar concentração mais uma vez corre o sério risco de ser eliminado.

Só lamentar não basta

Assistindo o clássico Grêmio x Internacional no último sábado, mesmo ambos tendo escaldo times mistos, a rivalidade nunca não é menor por conta disso. O jogo foi até bom. Mas, a expressão raivosa de uma torcedora colorada que partiu para a agressão sobre uma gremista na frente do filho, pelo simples fato da tricolor ter ganhado uma camisa do ídolo e comemorado o gol de empate, me deixou ainda mais desanimado com o futebol. A expressão de ódio e a fúria animalesca numa disputa por território da colorada que ignorou completamente que a presença do filho de sua adversária, foi assustador. Tão deplorável como essas cenas, foram as reações comedidas de alguns jogadores que se limitaram a dizer que são contra e lamentam. Hora, isso é o mínimo que posso esperar deles né. Passou da hora de parar apenas de lamentar e começar a agir para que cenas assim se tornem cada vez mais raras nos estádios e fora dele. Clubes e jogadores que ganham milhões com a paixão do torcedor pelo futebol, devem se unir para banir das torcidas e dos estádios pessoas como essa cidadã.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com