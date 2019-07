COLUNA ABRINDO O JOGO

Saudades do Dragão

A geração nascida nos anos 2000 infelizmente não assistiu esse time do Esporte Clube Caratinga, tampouco viu o estádio Dr. Maninho tão lotado. Hoje sou um senhor de 45 anos, mas, quando esse time entrava em campo, na maioria das vezes, eu estava lá na arquibancada aos domingos. Muitas vezes, ao longo da semana, como atleta da base do Caratinga, fui convidado pelo técnico Nilton Lana para completar coletivo com essa galera aí. O futebol profissional do Esporte Clube Caratinga viveu grandes momentos para um clube do interior que jogava a segunda divisão do estadual mineiro. A cidade respirava o orgulho de ter um time profissional. Recordo como se fosse hoje, o quanto eu corria e muitas vezes não tocava na bola nos coletivos. Quando conseguia dominar, recebia rapidamente uma chegada intimidadora do bom lateral esquerdo Dendê. Borges, Messias, Toninho, Marcão, goleiro Pantera, lateral Iran, Ribas, o saudoso massagista Boca de Flor, e muitos outros que deixaram seus nomes escritos nas páginas da rica história do Dragão. Saudades desse tempo bom.

Mineiros: Acabou a folga

Final de Copa América, recomeço de temporada para os clubes brasileiros. Pra recomeçar, nada melhor que um clássico. Atlético e Cruzeiro entram em campo na próxima quinta-feira (11) para iniciaram a decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Curiosamente, se perguntássemos há alguns meses quem é favorito para ficar com a vaga, a maioria apontaria o Cruzeiro. Porém, a maré virou. Depois de denúncias de irregularidades administrativas e uma queda de rendimento dentro de campo, o Cruzeiro já não é visto como o favorito para o confronto. Por outro lado, a efetivação do ex-interino Rodrigo Santana, o bom momento vivido pelo time dentro de campo, é inegável que o momento atleticano é melhor. Entretanto, o peso do clássico diminui qualquer possível favoritismo de algum dos lados. Historicamente, o duelo entre os rivais apresenta como curiosidades, as vezes quem vive o momento pior vence. A verdade é que o clássico dessa semana não decide quem avança na competição. Mas, pode dar uma boa vantagem a quem vencer.

Nove vezes Brasil

Uma das coisas que não concordo sobre futebol é quando ouço algumas pessoas dizerem que futebol não tem lógica. Na minha humilde opinião, futebol tem lógica sim. Tanto que o inventaram o termo zebra pra todas as vezes que o resultado não corresponde ao esperado pela maioria. A conquista da nona Copa América pela seleção brasileira foi mais uma vez a lógica dando o ar da graça no futebol. Por mais esforçado que seja o time de Paolo Guerrero e Cia., não tem como negar que o selecionado canarinho era muito favorito para vencer a decisão. Por outro lado, o resultado já esperado, serve para manter o técnico Tite no cargo. Mais que isso, serve para recuperar um pouco da moral com o torcedor. Entretanto, depois da conquista, não vai ter como fugir de uma renovação super necessária visando a Copa do Catar em 2022. Alguns nomes de confiança, incluindo Daniel Alves eleito o melhor jogador da competição, não terão mais idade para jogar o mundial. Sem dúvida um desafio enorme para o treinador.

