COLUNA ABRINDO O JOGO

AABB expande projeto

Esta semana recebi no programa Abrindo o Jogo o professor e técnico Davi Tallert, com larga experiência no futsal do antigo clube do SESI e atual clube ACIC, Davi decidiu encarar a convite do presidente da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) Renarli para formar atletas também no futebol de campo. O jovem presidente da AABB tem demonstrado uma enorme determinação em fazer crescer o projeto criado por ele para formação de atletas. O objetivo mais que formar possíveis jogadores, visa dar oportunidade aos garotos para se tornarem cidadãos. Sem dúvida algo que vai muito além do plano esportivo. Davi reconhece o tamanho do desafio e da responsabilidade. Com núcleos no ginásio do Cocão na iniciação do futsal, Esplanada e Rodoviário no campo, segundo professor Davi, já está em curso abertura também em alguns distritos de Caratinga. Portanto, mais um grande projeto pra região. As chances de sucesso são enormes pela qualidade e profissionalismo dos envolvidos.

Mineiros: Hora da Parada!

Começou a Copa América, com ela começou também a folga para os clubes brasileiros. Porém, acho que para uns, a pausa será melhor que para outros. Em Minas, para o Cruzeiro acredito que veio em boa hora. Afinal, o momento no clube está turbulento dentro e fora de campo. Aliás, acredito que um influencia diretamente no outro. Depois da derrota para o Fortaleza e ter o jejum aumentado para nove jogos sem vencer, o clube teve que sair para a folga, assistindo protesto de torcedores em frente à sede administrativa pedindo a saída de Itair Machado e outros da diretoria. Dentro de campo, o futebol apresentado tem sido muito abaixo do esperado e os resultados piores ainda. Claro que nem o torcedor menos confiante acreditava que a Raposa estaria na zona de rebaixamento ao final da nona rodada. Porém, o time tem feito por merecer estar lá. Portanto, essa parada veio a calhar para Mano Menezes. Terá tempo para refletir, e na volta corrigir os erros. Pelo menos é isso que o torcedor espera.

Do lado atleticano, depois de eliminar o Santos na Copa do Brasil e ainda por cima estar fazendo boa campanha no Brasileirão, o time alvinegro vive seu melhor momento na temporada mesmo comandado por um técnico interino, mas, que demonstrou enorme capacidade para organizar o time. Sendo assim, não acho que para o Atlético essa pausa para a Copa América é benéfica. Afinal, o time está numa crescente, e pela Copa do Brasil irá encarar o maior rival que passa por uma crise emocional e principalmente técnica. Se perguntar para qualquer atleticano, posso apostar que gostaria de jogar contra o Cruzeiro amanhã.

Seleção feminina: Elas são guerreiras

A seleção brasileira feminina de futebol estreou bem no mundial ao vencer a Jamaica por 3 a 0 mesmo sem a rainha Marta em campo. Porém, na segunda partida na Copa contra a Austrália, mesmo depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, as meninas não conseguiram segurar as “Matildas” como são conhecidas as jogadoras na terra dos cangurus. Aliás, pra quem não tem tanta intimidade com o futebol feminino a não ser em época de mundial, pode pensar que nossa seleção a exemplo da masculina sempre chega com favoritismo. Mas, não é bem assim. EUA, Austrália, Suécia são as principais candidatas ao título. Nesses países, o futebol feminino conta com uma organização muito maior que no Brasil desde a base. Portanto, essas “meninas” são guerreiras pra caramba.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

www.diariodecaratinga.com.br