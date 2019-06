COLUNA ABRINDO O JOGO

Gorila 2019

A temporada do futebol regional 2019 já está chegando a sua metade. Porém, a competição mais importante do calendário ainda estar por vir. O Campeonato Regional 2019 promete ser um dos mais disputados dos últimos anos. Depois do sucesso da competição em 2018, muitas equipes que não disputaram ano passado já demonstraram interesse na disputa da edição desse ano. Até mesmo um novo time está surgindo na cidade com objetivo de jogar o certame. Entretanto, quem já se pronunciou e promete vir mais forte que nunca é o atual campeão, Santa Cruz. O Gorila, que apesar de ser um clube jovem, já conquistou o Regional três vezes, iniciou a montagem do elenco para lutar pelo tetra. O que se sabe é que o técnico Dedel, campeão ano passado, não estará no comando este ano. Porém, ninguém duvida que o Tricolor será como sempre um dos favoritos ao título.

Mineiros antes da parada

Final de semana vai começar a Copa América. Por isso o Brasileirão terá uma pausa. Resta saber se essa parada é boa ou não para os mineiros. No caso do Cruzeiro que vive uma fase ruim de desempenho, acredito que será uma boa. Afinal, o empate contra o Corinthians pela 8ª rodada não foi um bom resultado. A Raposa, que vive um longo jejum de vitórias na competição, soma apenas oito pontos e ocupa a 14º colocação. Na próxima, fora de casa, terá o Fortaleza. Embora o time de Rogério Ceni seja bem treinado e jogando em casa tem um bom desempenho, vejo como boa oportunidade para o time Celeste acabar com o jejum.

O Atlético enfrentou o Santos duas vezes na mesa semana. Pela Copa do Brasil eliminou o Peixe e avançou na competição. Pelo Brasileirão foi derrotado e caiu na tabela. Porém, a campanha alvinegra sob o comando do ainda interino Rodrigo Santana é acima do esperado. Antes da pausa para a Copa América, o Galo recebe o São Paulo na quinta-feira (13). O Tricolor ainda não engrenou sob o comando de Cuca. Mas, pelo elenco que tem, será sempre um adversário perigoso.

Seleções bem diferentes

O final de semana foi de assistir as duas seleções em campo. Pela manhã, às meninas estrearam com vitória tranquila sobre a seleção jamaicana. A fácil vitória não deve ser comum no mundial jogado na França. O adversário sem dúvida é o mais fraco do grupo que tem ainda Itália e Austrália. Sem a craque Marta, o time jogou bem e soube se impor. Porém, a próxima adversária chegou ao mundial como favoritas e perderam na estreia. Portanto, virão com tudo pra cima da seleção brasileira.

Os marmanjos tiveram um compromisso ainda mais fácil. Em ritmo de treino massacrou Honduras por 7 a 0. Fragilidade do adversário a parte, os comandados de Tite demonstraram que existe vida sem Neymar. O time claramente jogou de forma mais coletiva. Algo que não acontecia com o camisa 10 na equipe. Afinal, todas as jogadas sempre passavam por ele que sempre tentava uma jogada diferente. Por outro lado, não dá pra tirar muita coisa de uma goleada sobre Honduras. Ainda assim, apesar da desconfiança geral, a primeira fase para a seleção canarinho teoricamente é bem fácil.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com