COLUNA ABRINDO O JOGO

Gilson Bispo de saída

Sabe aquela notícia que te deixa feliz e triste ao mesmo tempo? Pois é, neste último final de semana recebi uma dessas. O renomado técnico de voleibol Gilson Bispo me confirmou numa mensagem via WhatsApp que realmente está de saída do projeto América Vôlei. Com larga experiência e prestígio no meio do voleibol, desde que chegou em Caratinga, em 2017, indicado pelo professor Clayton Rocha, seu amigo pessoal e atual diretor esportivo do América, Gilson tem recebido inúmeras sondagens de diversos clubes e projetos de todo o país. Na época, esse humilde colunista ocupava o cargo de diretor de esportes do clube, e havia iniciado o projeto América Vôlei. Apaixonado pelo esporte, Clayton Rocha se empolgou com o projeto e não pensou duas vezes em indicar o nome de Gilson Bispo para que o projeto pudesse avançar e alcançar o patamar atual. Depois de diversas reuniões e muitas ponderações, contratamos o treinador com aval da então presidente Wanda Maria Pereira. Desde então, o projeto evolui muito e ampliou o número de atletas e jovens atendidos. Ao atual presidente Cláudio Panza também reconheceu a importância do técnico para o crescimento do projeto. Porém, diante de uma proposta irrecusável do Suzano (SP), Gilson comunicou que estará deixando o projeto. Entretanto, em conversa recente comigo, manifestou o interesse em manter residência em Caratinga onde fez muitas amizades e se sente em casa. Triste pela perda do excelente profissional junto ao nosso vôlei, mas feliz pelo reconhecimento e oportunidade que o amigo terá comandando um dos grandes clubes de voleibol do Brasil.

Galo e Raposa distantes na tabela

Antes do início do Brasileirão, se alguém dissesse que o Atlético seria vice-líder depois de sete rodadas com 15 pontos, apenas um atrás do favorito Palmeiras, que estaria 13 posições e 08 pontos à frente do rival Cruzeiro, poucos acreditariam. Afinal, ainda comandado pelo técnico interino Rodrigo Santana, jovem porém inexperiente, e com alguns jogadores bastantes contestados, o alvinegro melhorou muito desde a saída de Levir Culpi. Por outro lado, o Cruzeiro, comando pelo experiente Mano Menezes, técnico á mais tempo no comando de uma equipe no futebol brasileiro e um elenco literalmente estrelado, tem feito uma campanha bem abaixo do esperado.

O empate com o São Paulo pelo menos interrompeu uma série de derrotas da Raposa. Mas, o ponto conquistado fora de casa não ajudou muito. Na próxima rodada, o adversário será o “chato” Corinthians. Equipe consistente e bem treinada.

Pelo lado atleticano, a goleada pra cima do fraco time do CSA foi mais fácil que o esperado. Tanto que o Galo cometeu apenas duas faltas no jogo todo. Isso mostra que não foi incomodado pelo adversário. Na próxima rodada a parada é bem mais complicada. O Santos de Jorge Sampaoli na Vila Belmiro é sempre complicado.

Agora é a vez delas

Infelizmente o futebol feminino ainda não tem a valorização que merece no Brasil. Entretanto, talento nunca faltou ao nosso futebol feminino. Depois de bater na trave em 2007, Marta & Cia. terão novamente a oportunidade de conquistar o mundo. É verdade que a seleção brasileira já viveu momentos melhores e nos empolgou mais. Porém, não tenho visto nenhuma seleção que possa ser considerada imbatível. Portanto, mesmo sem o favoritismo de outras vezes, o Brasil pode sim brigar pelo título. Afinal, só nós temos Marta.

