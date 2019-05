COLUNA ABRINDO O JOGO

Valeu Arnaldo!

A semana começou com a triste notícia do falecimento de um dos grandes craques da história do nosso futebol. Logo pela manhã na segunda-feira (20), fiquei sabendo que nosso craque Arnaldo foi morar com Deus e reforçar o time do céu. Vítima de um AVC no começo do mês, o craque esteve internado em Ipatinga até a última segunda quando nos deixou. Dono de uma das mais bonitas histórias do nosso futebol, Arnaldo era daqueles jogadores versáteis, dono de uma habilidade rara para alguém com seu biótipo grandalhão. Jogador valente, não “pipocava” jamais independente do adversário. Porém, educado e muito leal com todos que o cercavam. Sempre respeitou e foi respeitado por todos. Nem mesmo os muitos adversários do mundo da bola tinham queixas sobre seu comportamento. O craque nos deixou aos 51 anos. Entretanto, seu legado, jamais será esquecido. Seus filhos e netos certamente tem motivos de sobra para carregarem com o orgulho o fato de ter no sangue o DNA desse cara que foi craque dentro e fora de campo. Valeu Arnaldo!

Mineiros: A rodada promete

Atlético e Cruzeiro vivem momentos distintos no Brasileirão. Enquanto a Raposa era vista como favorita antes, não consegue deslanchar, o Galo que não era apontado entre os favoritos está na segunda posição. Porém, ainda é muito cedo para cravar que estas serão as posições até o final. Principalmente depois da pausa para a disputa da Copa América. Nesta rodada o Cruzeiro terá pela frente o fraco time da Chapecoense. Oportunidade ótima para voltar a vencer. Entretanto, Mano precisa corrigir as falhas defensivas da equipe. Mesmo diante da Chape, pode comprometer o resultado.

Do lado atleticano, a parada do final de semana é diante do Grêmio no sul. Amargando a zona de rebaixamento, o time de Renato Gaúcho está devendo na competição. Tido como um dos favoritos antes da bola rolar, faz uma campanha muito ruim e tem jogado mal. Porém, tem elenco e qualidade para se recuperar. Portanto, que o Atlético não se engane em relação à posição gremista na tabela. Tudo pra ser um jogão.

Vai ter Copa América?

A última imagem da seleção brasileira numa competição oficial foi a partida de eliminação contra a Bélgica. Confesso que não tenho me empolgado com a seleção de Tite. Depois que vi a lista de convocados, fiquei ainda mais desanimado. Por obrigação profissional irei assistir aos jogos. Mas, se será campeão ou não, não estou muito interessado.

