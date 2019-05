COLUNA ABRINDO O JOGO

Saudades do Dragão

Que a história do Esporte Clube Caratinga é gloriosa ninguém discute. Em seus 101 anos de vida, muitos foram os craques que vestiram o manto rubro negro. A fase amadora do time contou com diversas formações que imortalizaram inúmeros craques. Porém, o período profissional do clube também deixou muita saudade e nos apresentou craques inesquecíveis. A grande maioria chegou à Cidade das Palmeiras vindo de outras regiões do estado e do país. Ao encerrar as atividades profissionais, quase todos voltaram as origens e hoje são senhores com muita história pra contar. Os famosos grupos do aplicativo WhatsApp se tornaram uma ótima ferramenta para reencontrar a turma. Num desses grupos da qual fui convidado a participar, o eterno craque da camisa 7 Toninho nos presenteou com essa preciosidade de 1992 que nos faz voltar no tempo de estádio Dr. Maninho lotado: Paulão, Borges, Messias, Borjão, Dendê, Coqui, Clodoaldo, Edivaldo, Toninho, Ribas e Sílvio. Técnico Nilton Lana, o preparado físico Germano, e o folclórico saudoso massagista “Boca de Flor”.

Mineiros: Só Galo venceu

O final de semana foi positivo apenas para os atleticanos. Pela Série B, o América permitiu uma virada do Sport em pleno Independência. Maurício Barbieri terá enorme dificuldade para acertar essa equipe. Elenco muito fraco e sem opções.

O Cruzeiro que empatou com o Fluminense pela Copa do Brasil no meio de semana, encarou o mesmo adversário nesta rodada pelo Brasileirão. A goleada sofrida diante do tricolor expõe o momento ruim do sistema defensivo do time de Mano Menezes. As falhas de posicionamento e de atenção em alguns casos, colocam em risco a campanha cruzeirense e até mesmo a vaga na Copa do Brasil. Acredito que o treinador está torcendo muito pra chegar rápido a parada para a Copa América. Assim, terá tempo para trabalhar a correção do time. No próximo domingo terá uma ótima oportunidade, irá encarar a Chapecoense em casa.

O Atlético obteve uma vitória com a cara e as tradições do time. Com um homem a menos diante de um adversário tecnicamente melhor, o alvinegro se manteve organizado e jogou com muita raça. Além disso, foi inteligente e suportou uma pressão do Flamengo que terminou a partida com quatro atacantes. Com 12 pontos na tabela, o Atlético entra em campo no sábado (25) contra o Grêmio, que vive um momento de instabilidade. Mais uma vez um jogo para se afirmar no grupo de cima e calar os críticos.

Tite na Berlinda

O antes unânime técnico da seleção Tite, depois da Copa da Rússia em 2018 passou a enfrentar críticas que não sofria. Além dos questionamentos táticos e escolhas bem questionáveis na lista para a Copa América, Tite ainda tem um “abacaxi” chamado Neymar, que além de não entregar tudo que se espera de um craque com o prestígio dele, ainda coloca o treinador em cada situação conflituosa. A agressão ao torcedor francês forçou o técnico a ter que responder porque o camisa dez não teve o mesmo tratamento de Douglas Costa quando também cometeu ato de indisciplina. Tite se mostrou incomodado com as perguntas, usou o velho “titês” para responder sem explicar. Porém, ficou claro que irão continuar passando a mão na cabeça de Neymar.

