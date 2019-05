COLUNA ABRINDO O JOGO

João e Leandro no Abrindo o Jogo

A resenha desta semana no programa Abrindo o Jogo no Super Canal foi com o superintendente de esportes João Batista Pereira, e o presidente do COMEL (Conselho Municipal de Esporte e Lazer), Leandro Viana. Diversos temas foram abordados pela dupla que tem se esforçado muito para não deixar a “peteca cair” apesar da redução de recursos e a falta da receita do ICMS. Segundo João, a audiência pública do esporte realizada no dia 06 de mês foi uma ótima oportunidade de esclarecimentos. Leandro além de concordar com o superintendente, acrescentou que o Departamento sempre esteve aberto a esclarecer qualquer dúvida e orientar atletas e desportistas. Além da avaliação positiva sobre a audiência, a semana do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais) em sua etapa regional em Caratinga foi bastante elogiada. Principalmente pelo grande número de atletas inscritos. A notícia que para 2020 Caratinga não só recuperou o recurso do ICMS, como deverá ter um aumento de valor já que o município além de realizar competições, estará presente em todas as etapas em outras cidades. Obviamente temos muito a avançar na promoção do esporte, porém, não tem como negar que apesar das dificuldades de recursos enfrentadas por todos os municípios não só Caratinga, o esporte não parou.

Mineiros: Hora de virar a chave outra vez

A temporada do futebol brasileiro é diferente do restante do mundo. Enquanto por aqui não estamos nem na metade, o resto do mundo está finalizando seus campeonatos. O Brasileirão terá apenas a 5ª rodada neste final de semana, a Copa do Brasil só agora recebeu os principais candidatos ao título e times da Libertadores. Se para o torcedor as vezes é difícil entender por qual competição seu time estará em campo, para o jogador também não é fácil ter que “virar a chave” da Copa do Brasil para Brasileirão e alguns Libertadores da América.

O Atlético fez bom jogo contra o Santos embora não tenha saído de campo com a vitória e a vantagem para o jogo da volta na Vila Belmiro. Claramente o time de Rodrigo Santana é bem mais organizado que o de Levir Culpi. A disputa com o Peixe está aberta, sem dúvida. Porém, a hora agora é de pensar no Brasileirão novamente e como fazer para vencer o Flamengo neste sábado.

O Cruzeiro deixou escapar uma vitória contra o Fluminense nos acréscimos. Aliás, gol que irritou o técnico Mano Menezes pela forma que aconteceu. Afinal, o rebote sempre tem ficado com o adversário. A Raposa terá pela frente o próprio Tricolor pelo Brasileirão, resta saber se lições desse confronto foram tiradas.

Seleção da discórdia

A seleção olímpica foi convocada nesta semana com jogadores sub 23 para a disputa do tradicional Torneio de Toulon. Porém, o problema é que vários dos convocados, são peças importante de grandes times que estarão em momentos decisivos na Libertadores, Copa do Brasil e rodadas importantes do Brasileirão. Guga (Atlético), Murilo (Cruzeiro), Rodrygo (Santos), Pedro (centroavante do Fluminense), Antony (São Paulo) e Pedrinho (Corinthians) são as estrelas da seleção que joga a competição do dia 01 a 15 de Junho. Técnicos estão irritados com a perda de jogadores importantes em momentos decisivos.

