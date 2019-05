COLUNA ABRINDO O JOGO

Irmão Supermercado: É campeão!

O sucesso da 3ª edição do Torneio Sindcomerciários de futsal é indiscutível. Organização, envolvimento dos times e nível técnico cada vez melhor a cada ano. A chegada da equipe do Irmão Supermercado a grande final não foi surpresa. Dono da melhor campanha na fase de grupos, o time chegou como favorito a decisão. Por outro lado, o bom time da AECO Copasa surpreendeu a chegar à final. O placar de 12 a 3 reflete toda a diferença técnica, e principalmente de um elenco que conta com jogadores acostumados a grandes decisões não só no futsal, como no campo. É preciso levar em conta também o fato da empresa Irmão Supermercado contar com um leque muito maior de opções para escolher o time. Afinal, são quatro lojas em Caratinga, e mais uma em Inhapim. Sem dúvida da quantidade, fica mais fácil extrair a qualidade. Do lado da AECO Copasa, mesmo contando com bons jogadores, faltou experiência em competir, a maioria dos jogadores estão habituados aos amistosos de final de semana. Na minha humilde opinião isso conta bastante numa decisão. Como exemplo, a decisão da vaga na semifinal diante da UNIPAZ foi muito mais difícil que a decisão. Parabéns aos atletas campeões, parabéns também aos irmãos Mário e Ary que apesar de todos os afazeres e preocupações que todo empresário enfrenta no Brasil, jamais deixaram de apoiar e incentivar o esporte em nossa região.

Tem mineiro na liderança

Nem mesmo o mais fanático atleticano poderia imaginar seu time liderando o Brasileirão depois da terceira rodada com 100% de aproveitamento. Eliminado na Libertadores, técnico interino no comando e uma crise batendo na porta, o alvinegro surpreende com 09 pontos na ponta da tabela. A vitória contra o bom time do Ceará fora de casa mostra que se não é brilhante, o time pelo menos está mais organizado. O torcedor tem todo o direito de curtir esse momento, tirar o onda com os adversários. Afinal, dá pra apostar que o Galo irá segurar a liderança por muitas rodadas? Com todo respeito ao time, e sem a menor intensão de “secar” o time alvinegro, acho que não. Estreia contra Avaí em casa, confronto contra o Vasco em crise e Ceará, não servem de parâmetro. Porém, o momento é de curtir o momento e somar o maior número de pontos possíveis. Rodrigo Santana deu pelo menos padrão tático ao time bagunçado que herdou de Levir Culpi.

O Cruzeiro venceu a segunda consecutiva diante do Goiás no Mineirão. Mais uma vez a apresentação não foi tão segura como se esperava. Mas, está dentro dos “padrões Mano Menezes”. Nesse momento, os pontos são mais importantes. Entretanto, para confirmar o que todo mundo pensa sobre favoritismo ao título, a Raposa terá que jogar melhor. Só pra lembrar, derrota para o Flamengo, vitórias contra Ceará e Goiás com dificuldades, é pouco para apostar no time Celeste.

Grêmio 4×5 Fluminense: O futebol que eu quero ver

Não só pelo número de gols, mas, principalmente pela nível do jogo e a qualidade de atuação dos times, sem dúvida esse jogo é até agora o melhor do Brasileirão, e talvez não seja superado. Não por acaso, os técnicos envolvidos são Renato Gaúcho e Fernando Diniz, treinadores que gostam de bom futebol – Renato foi craque, e Diniz muito bom jogador – particularmente fico muito feliz em assistir uma partida como essa. Afinal, minha paixão por futebol começou exatamente por ter vivido numa época onde todos, até os times pequenos gostavam de “jogar bola”. Isso mesmo, pode parecer estranho, alguém dizer que alguns times de futebol não gostam de jogar bola; mas, de uns tempos para cá, tenho visto muitos times do “país do futebol” dando a impressão que realmente não gostam de jogar bola. Por isso, quando assisto uma partida onde ambos querem marcar gols, o principal objetivo do jogo só pra lembrar, não tem como não se alegrar.

