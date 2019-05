COLUNA ABRINDO O JOGO

Audiência Pública do Esporte: Tá chegando a hora

Depois de tanta expectativa, finalmente a tão falada audiência pública do esporte irá acontecer. O encontro está marcado para esta próxima segunda-feira, dia 06 de maio, às 19h na Câmara Municipal. Proposta pelos vereadores Rominho Costa e Johny da Casa de Amparo, a reunião tem como objetivo debater os rumos do esporte da cidade. Além disso, o encontro deve servir também para alguns esclarecimentos necessários acerca da atuação do Departamento de Esportes do município. Entretanto, como o pedido foi de uma audiência pública para se tratar do nosso esporte, certamente assuntos como situação da LCD (Liga Caratinguense de Desportos), projetos esportivos, deverão ser abordados. Tenho certeza absoluta que teremos uma noite muito proveitosa para quem se fizer presente na câmara municipal. Aliás, essa é a hora de todos os desportistas se manifestarem. Depois não adianta ficar reclamando só nas redes sociais.

Mineiros: Rodada sem moleza

O Brasileirão já vai para a 3ª rodada. Enquanto o Atlético venceu seus dois jogos e soma seis pontos, o Cruzeiro perdeu um e venceu o outro. Este final de semana ambos terão adversários que teoricamente não devem brigar na parte de cima da tabela. O Atlético irá ao Ceará enfrentar o Vozão. Mesmo perdendo para o Cruzeiro em BH, o time cearense não jogou mal e exigiu muito do goleiro Fábio. Isto significa que o Galo não deve ter vida fácil. Por outro lado, é preciso reconhecer que os resultados deram mais confiança ao time comandado pelo interino Rodrigo Santana.

Do lado cruzeirense, depois da fraca atuação na estreia contra o Flamengo, a vitória na última partida contra o Ceará serviu para melhora o clima na Toca. Porém, a atuação da equipe ainda foi bem abaixo do nível que o time pode apresentar. Valeu pelo resultado, o desempenho está devendo. Para essa rodada, a Raposa recebe o Goiás que estreou vencendo o Fluminense fora de casa, e perdeu em casa para o São Paulo. Mesmo não acreditando em facilidades, acho que se trata de um jogo pra se impor e jogar bem.

Efeito Sampaoli

A chegada do técnico argentino Jorge Sampaoli ao futebol brasileiro já está causando um efeito positivo na qualidade do futebol praticado por alguns clubes. É bem verdade que antes dele, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, tentou e até conseguiu com relativo sucesso implantar no Audax em São Paulo, depois não teve o mesmo sucesso no Athletico PR, mas, seu auxiliar a época Tiago Nunes deu seguimento na filosofia de jogo de Fernando. A chega do baixinho elétrico Sampaoli coloca uma pressão sobre a grande maioria dos treinadores em fazer seus times jogarem melhor. Afinal, mesmo sem um grande elenco recheado de craques, o argentino consegue fazer seu time ter posse de bola, controlar os jogos, e na maioria das vezes vencer jogando bem. Não acredito que o Peixe será o campeão brasileiro 2019. Afinal, a falta de qualidade do elenco deve pesar em momentos decisivos. Porém, a pergunta é: Porque outros técnicos com elencos melhores que o dele não conseguem? O torcedor já está cobrando além da vitória, que seu time possa jogar bem. Abel Braga e Felipão já estão sentindo na pele o “efeito Sampaoli”.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com