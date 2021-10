COLUNA ABRINDO O JOGO 1ª Copa de Escolinhas vem aí!

A retomada das atividades esportivas na região está ocorrendo gradativamente como em todo país. Para incentivar a garotada, e movimentar ás inúmeras escolinhas de futsal espalhadas por toda a região, o professor David Tallert, a desportista, gestora e profissional de educação física Marina Pires, tiveram a iniciativa da competição. Aliás, uma das reclamações que sempre ouço dos diversos professores e treinadores é exatamente a falta de competição para colocar a galerinha em atividade. Afinal, treino e treino, jogo e jogo. Os meninos sentem falta de competir. Portanto, parabéns a dupla David e Marina pela iniciativa. Tenho absoluta certeza que será um enorme sucesso. As categorias sub 10, 12, 14, e sub 16, começam a disputa neste domingo dia 02 no Ginásio Alfeu Chaves no América Futebol Clube. Indiscutivelmente a melhor quadra da região. Principalmente depois da reforma feita este ano. Os participantes serão: América, Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho, Futsal Caratinga, Cettatic SP Sports, Santa Cruz e Escolinha Piedade Futebol Clube. Podemos esperar ótimos jogos e muita alegria da garotada. A seguir a tabela completa:

Libertadores: Galo ficou na semi

A expectativa de uma final de Libertadores entre Flamengo e Atlético foi frustrada pelo atual campeão Palmeiras. Com duas atuações perfeitas do ponto de vista tático, o Verdão eliminou o favorito Galo e chegou a sua segunda final consecutiva. Pelo lado atleticano, sobrou lamentações pelo pênalti perdido por Hulk no primeiro jogo, pela falha do ótimo zagueiro Natan, e pelo gol perdido por Vargas. Porém, é preciso dar méritos ao jogo coletivo e a disciplina tática do time de Abel Ferreira. Sendo assim, a vaga palmeirense foi justa pelos 180 minutos de futebol. Por outro lado, o torcedor alvinegro ainda está de bem com o time. O Galo lidera o Brasileirão com folga (08 pontos sobre o Palmeiras e 11 sobre o Flamengo). Além disso, é semifinalista da Copa do Brasil.

Flamengo e Palmeiras decidirão a Libertadores. Mais uma vez cedida por dois clubes brasileiros. Isso mostra o tamanho da diferença atual para o resto do continente. Dentro de campo, dos dois times tem formas bem diferentes de jogar. Enquanto o time de Renato Gaúcho gosta de valorizar a posse de bola e a ofensividade, o time do português Abel Ferreira, joga um futebol mais pragmático, apoiado em cima de uma marcação forte e contra-ataques rápidos. Será uma final de opostos que sabem executar bem as propostas de seus treinadores.

