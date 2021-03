COLUNA ABRINDO O JOGO

É preciso esperar

Todos nós apaixonados por futebol estamos loucos pra poder ir aos estádios, quadras, campinhos de pelada, e qualquer lugar onde tem bola rolando. Porém, assim como vários campeonatos estaduais tiveram que dar uma pausa por conta do agravamento da pandemia da COVID-19, no futebol amador não pode ser diferente. Precisamos colocar a vida em primeiro lugar sempre. Infelizmente tenho visto algumas pessoas insistirem em retomar competições, não sei qual interesse existe por trás de uma pressão totalmente fora de hora na contra mão das orientações das autoridades sanitárias. Só paixão por futebol não é. Afinal, também adoro futebol, e nem por isso acho que se deve ignorar a gravidade do momento. Algumas competições como Copa Distrital, Campeonato Regional, Jogos Escolares, JEMG, estão seriamente comprometidas. No ritmo que a vacinação se encontra no país, dificilmente estaremos vacinados a tempo de promover competições com segurança. Principalmente no futebol amador que não conta com a mesma estrutura do profissional, onde todos são testados semanalmente. Portanto, pressionar quem quer que seja num momento desses para promover torneios, é também promover aglomerações. Precisamos respeitar a onda roxa decretada á uma semana pelo governo do estado. Não é uma questão de gostar ou concordar, é uma questão de respeitar e pronto. Para podermos curtir esporte, e principalmente praticar, é preciso antes de mais nada, estar vivo, de preferência com saúde.

Mineiro: Atlético é super favorito

Muita gente tem dificuldade em dizer que um time é favorito a ganhar um jogo ou competição. Eu não, se achar que tal time é favorito, não tenho problema nenhum em dizer. Até porque, ao se afirmar que alguém em favoritismo, não significa dizer que já ganhou. Posto isto, o Atlético é muito favorito para ser campeão mineiro 2021. O cenário é todo favorável ao alvinegro. Primeiro por ter o melhor elenco, maior poder de investimento. Segundo, pelo momento ruim de seu maior rival. Aliás, não é exagero dizer que no momento, o time capaz de causar mais problema ao Atlético, teoricamente é o América que bateu o Cruzeiro no clássico merecidamente por 1 a 0, que seria dois se não tivesse desperdiçado um pênalti no final do jogo. Sem falar que jogou melhor que a Raposa. Antes que o torcedor cruzeirense fique com raiva do colunista, tente deixar a paixão de lado por apenas alguns segundos, e me responda com sinceridade: Acha mesmo que o Cruzeiro tem time para jogar em condições de igualdade com o Atlético? O time Celeste é melhor que o Coelho? Então, o principal objetivo é voltar para a Série A, pra isso, vai ter que melhorar muito.

