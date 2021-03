COLUNA ABRINDO O JOGO

Futebol de Base: Pode ser ainda melhor

No último sábado, dia 13, pude acompanhar de perto a alegria dos meninos da AABB CETATTIC, campeões da AABB CUP, categoria Sub-13. Quem já jogou futebol sabe que é um momento inesquecível. Jamais se apaga da memória mesmo depois que todos esses meninos se transformarem em adultos. Embora o objetivo seja formar jogadores, quem é do meio, sabe que apenas uns poucos conseguem realizar o sonho se serem profissionais. Se engana quem pensa que é por falta de talento, não mesmo. ao longo da trajetória nas diversas categorias de formação, são muitas as variáveis que podem fazer com que o garoto desista de continuar tentando se tornar jogador. Já vi muita gente talentosa não chegar lá, assim como vi muitos, com menos talento realizarem o sonho do profissionalismo. Tem muito mais a ver com perseverança, estrutura, e oportunidades que talento. Por isso, é tão importante se olhar cada vez mais para os trabalhos que são feitos em Caratinga e região nas categorias de base. Ao entrevistar os envolvidos diretamente no evento de sábado, todos apontaram o discurso para a mesma direção: “Está bom mais pode ser bem melhor”. O técnico e coordenador do projeto na AABB Clayton Lopes pediu união dos desportistas da cidade e menos vaidade. O diretor de esportes da prefeitura Robson da Silva adotou o mesmo discurso, além de ressaltar que a prefeitura tem dado seu apoio quando solicitado. Além de concordar com ambos, acrescento que tenho sentido falta de mais pessoas interessadas em promover o futebol de base, e mais políticas públicas voltadas para o assunto. Afinal, mais que um trabalho esportivo, trata-se de um trabalho social. Afinal, embora saibamos que a grande maioria dos garotos não irão se transformar em jogadores profissionais, mas, a chance de se se tornarem adultos muito melhores e realizados em outras profissões é muito maior. Portanto, não dá pra desassociar futebol de base e social. Na minha humilde opinião, esse momento que estamos vivendo de poucas atividades por causa da pandemia, deve ser usado para que os gestores idealizem novos projetos para quando o futebol puder voltar como deve ser.

Futebol: Para ou continua?

Quem me conhece sabe o quanto sou apaixonado por futebol. Assisto em média quatro jogos aos finais de semana, sem falar á pelo menos dois no meio de semana. Não importa a competição, série, o país. Além de programas esportivos e algumas leituras “obrigatórias” sobre o tema. Portanto, desnecessário dizer da importância e o espaço que o futebol tem em minha vida. Porém, não é a coisa mais importante dela. Infelizmente, o Brasil tem batido um fúnebre recorde de mais de duas mil mortes diárias por causa da COVID19. Não adianta questionar os números, tentar tapar o sol com a peneira, infelizmente esses são os números que eu gostaria muito que não fossem verdadeiros.

Este final de semana teremos “normalmente” a rodada do Campeonato Mineiro. Apenas algumas alterações de horário por conta do toque de recolher imposto pela onda roxa. Entretanto, a Federação Mineira terá reunião com o Ministério Público e o comitê de saúde na segunda-feira e muito provavelmente o estadual será paralisado pelo menos até o final do mês. Assim como já aconteceu em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e outros que devem anunciar uma paralisação. Entendo que se trata de uma decisão sanitária, uma decisão que deve ser tomada por médicos que estão estudando exaustivamente a pandemia e as mutações do vírus. Como não sou médico, o que eles decidirem, irie tomar como o mais correta.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm