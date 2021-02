COLUNA ABRINDO O JOGO

Microsul: Mais que um time

Em 2020, uma das poucas equipes que teve algum título para comemorar foi a Microsul Futsal. 2021 mal começou, e o time comando brilhantemente pela dupla Istefam e Duany, já levantou a primeira taça. Porém, além do sucesso esportivo inegável do time criado a alguns anos pelo empresário do ramo de informática, o que mais chama atenção, é o espirito cooperativo e amizade construída ao longo desses anos de existência. Acompanhando a trajetória da equipe desde o começo, posso afirmar que o sucesso dentro de quadra, passa obrigatoriamente por essa relação de confiança, amizade e cooperação. As inúmeras conquistas desde o primeiro ano: Divino do Carangola, Manhuaçu, Piedade de Caratinga, Caratinga, e em várias outras cidades e regiões, só confirmam que o ambiente criado, tem influência direta nos resultados de quadra. Independentemente de quem chega pra fazer parte do time, o ambiente se mantem. Prova disso, a Microsul já conquistou títulos usando formações diversas, apenas com jogadores de fora, só com atletas da cidade, e já obteve sucesso mesclando. Portanto, a estrutura criada, e a filosofia de trabalho é mais importante que nomes.

Porém, nem só de bom ambiente se faz um time campeão, afinal, é preciso conhecimento da parte técnica e tática para funcionar. Costumo dizer que a bola não entra por acaso. Neste caso, mesmo não tendo uma formação acadêmica em educação física (O que ressalto ser de grande importância na formação), nem mesmo Duany tem, é profissional conceituado e um dos mais requisitados da região em fisioterapia. Ainda assim, é justo dizer que ambos conhecem muito de futsal. Entretanto, o mais importante, demonstram cede de conhecimento, e procuram construir relações com nomes reconhecidíssimos no esporte. Não por acaso, mesmo sem essa formação, o desempenho e resultados falam por si. Parabéns a Microsul por mais esse triunfo. Parabéns a todo o grupo, especialmente a dupla Istefam e Duany que entenderam que um time, um projeto vencedor, antes de resultados em quadra, passa antes pelo crivo da credibilidade, que gera e mantem amizade, os troféus são apenas a cereja do bolo.

Mineiros: Não deu para o América

O América perdeu o título da série B para a Chapecoense no sado de gols. As duas equipes ficaram empatadas em número de pontos, 73 cada. Porém, a diretoria americana e o técnico Lisca saíram mais uma vez reclamando muito da arbitragem, como aconteceu diversas vezes na competição. A reclamação foi do pênalti dado a favor da Chape no jogo de Santa Catarina. Na minha humilde opinião, tiveram outros motivos mais claros ao longo do campeonato pra reclamar. Aí que percebem que o VAR faz falta, apesar de muitos questionarem.

O Atlético está vivo na briga pelo título do Brasileirão, embora o Internacional tenha vencido seu nono jogo consecutivo e chegado a 65 pontos, cinco a mais que o Galo com 60. Faltando ainda cinco rodadas, é permitido sonhar.

O Cruzeiro se despediu de Felipão, e já anunciou Felipe Conceição. Obviamente referendado pelo bom trabalho no Guarani e em outros clubes. Uma mentalidade diferente de Felipão em relação à montagem de seus times, e principalmente um salário e ambições mais dentro da realidade cruzeirense.

