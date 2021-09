Coluna 120921

Olá queridos amigos e leitores, hoje serei breve. Quero alertá-los sobre as questões que levam a pessoa ao suicídio. Posso garantir que são inúmeras as vias. Portanto, aproveite que setembro é o mês reservado para esse alerta, se informe mais e conheça mais sobre o assunto. Aí perto de você pode ter alguém precisando de ajuda. Ótimo domingo a todos e boa leitura!

1- Parabéns para a fotógrafa Cíntia Sena. Querida, desejo vida longa e plena. Um beijo

Foto 01

– Parabéns para Edgar Laborne. Desejo muitas alegrias a você, Edgar!

Foto 02

– Um super abraço para minha querida amiga, Graziela Provete. Grow, que tudo se realize no novo ciclo que vai nascer. Desejo saúde, amor, paz, sucesso. Tudo de melhor, pra você!

– Parabéns para uma das musas da minha coluna, Dra. Gicélia Carvalho. Gi, querida, que você realize todos os seus sonhos! Tem muita gente se inspirando em você! Um beijo!

Foto 03

– Parabéns para o empresário Benedito Lima Júnior, Dra. Gigliane Oliveira, o fotógrafo Luís Antônio Cabreira, Márcia Assis, Ivonete Martinel, Kekel Magalhães, Paulo Eustáquio, Bruna Sabadini, Flavinho Breder, Aroldo dos Reis Pereira, Namir Guedes, Eline Nogueira, Viviane Araújo, Bráulio Danilo Araújo, Ariele Grossi, e todos os leitores que iniciam um novo ciclo na próxima semana.

2 – Olha que coisa mais linda e mais cheia de graça! Essa lindeza é a Maria Tereza, filha da querida Lívia Fernandes e do Arnaldo Silva. Saudades de você, Lívia! Uma beijoca, família!

Foto 04

3 – Ipanema

Quando uma comunidade ganha agentes públicos que reconhecem suas necessidades e trabalham para o bem comum, ela pode considerar-se privilegiada. No último dia 07, aconteceu, em Ipanema, o lançamento da pedra fundamental da obra de construção da sede própria da Delegacia de Polícia Civil. E todo esse projeto foi idealizado pelo delegado Alfredo Serrano dos Reis. E em parceria com o município e setor público, o projeto está se desenvolvendo, com finalização para o próximo ano. Quero parabenizar o Dr. Ivan Sales, delegado regional de polícia civil, pela equipe arrojada e participativa e, em especial, quero parabenizar ao Dr. Alfredo pelo privilégio de entregar a Ipanema uma delegacia mais adequada.

Foto 05

4 – Casal querido que eu gosto muito é esse casal, Priscila Eliziário e João Paulo Amaral. Saudades de vocês! Uma beijoca nas meninas por mim!

Foto 06

5 – Meus vizinhos, os professores Vinícius Crisóstomo e Roberta inauguraram, recentemente, um espaço super aconchegante na Rua Princesa Isabel, o Universitarius Pub. Estive lá por esses dias e pude experimentar um tira gosto delicioso e uma cerveja geladinha. Queridos, desejo muiiito sucesso a vocês!

Foto 07

6 – Na foto, de férias, Osvaldo Novais lindíssimo num iate na Espanha, entre Marbella/Ibiza/Formentera. Amigo, arrasou nesse Mar Mediterrâneo! Um beijo pra você!

Foto 08

7 – Quando encontro vocês todos juntos eu fico maluca para fazer uma foto. Esse click foi feito na casa do prof. Cláudio Leitão, uma coletiva de imprensa. Na foto, estão Wilians de Freitas Edson Simões, esta colunista, Rocha, Cláudio Leitão, Nohemy Peixoto, Israel Sales, Wilson Martins, Adenilson Geraldo e Fábio Teodoro.

Foto 09

8 – Gosto tanto da Rhakell Machado! Conheço há tanto tempo ela, Dr. Madson Andrade e seus filhos… Outro dia, numa edição, errei o nome do Francisco, seu filho. Eu quase morro quando isso acontece! E isso acontece. Parece que eu entro em transe e some tudo! E escrevo, leio, releio e não enxergo o erro. Mas ela sabe que meu carinho é grandão por eles. E esses erros não medem nada. Ah e já errei outros tantos, também, rsrsrs, vai entender! Saudades dos seus bolos, amiga. Na foto, essa família querida, Francisco, Rhakell, Caetano e Madson.

Foto 10