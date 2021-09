Coluna 050921

Olá queridos amigos e leitores! Chegou o mês que eu mais amo, o mês de setembro. Mês do aniversário do meu pai, da minha mãe, do meu primeiro filho e de um sobrinho. São muitos motivos para amar o mês de setembro. Além disso, tem a chegada da primavera, a estação mais linda do ano. Desejo a todos um final de inverno com o coração quente a alma preparada para uma linda estação. Bom domingo e boa leitura!

1 – Começo parabenizando a pessoa mais especial da minha vida, a minha mãe Márcia Chaves. Quero agradecê-la por nunca ter desistido de mim. E dizer que a amamos muito.

Foto 01

– Outra pessoa que eu gosto demais da conta e que acaba de completar 70 anos é o professor Cláudio Leitão. Meu querido amigo, desejo mais saúde e vida longa e plena. Cláudio está no final de um livro onde conta a história de sua vida, consequentemente, uma parte da história da nossa cidade. Desejo a você o que há de melhor nesta vida! Foto Roberta Paiva

Foto 02

– Parabéns para Sandra Cristina Rodrigues de Carvalho. Um beijo, minha querida! Desejo muitas alegrias!

Foto 03

– Parabéns para Ana Paula de Souza Carvalho, Ilahene Maria Batista, Igor Ernesto, Daniel Fernandes, Margareth Maciel, Liliane Bonfim, Adriana Luppis, Joao Paulo Amaral, Bianca Vieira, Léo Baião, Maria Helena Lucas, Marcinéia Teixeira, Darlyane Carvalho, Isaias de Freitas Borges, Liliane Maia Rodrigues e para todos os leitores que aniversariam nos próximos dias.

2 – Casalzão

Uma parada para ver esse casalzão da Cidade das Palmeiras. Os advogados Thiago Munhoz a Raphaela Teixeira, estão se divertindo muito no nordeste brasileiro. O itinerário é de tirar o fôlego. Eles estão na Rota das Emoções, que abrange os estados do Maranhão – Lençóis Maranhenses, Piauí – Lençóis Piauienses e Delta do Parnaíba e Ceara – Jericoacoara, onde tem feito lindos cliques. Ao casal o meu abraço e desejo de muitas emoções.

Foto 04

3 – Álbum de Família

A foto é da semana passada, no aniversário da minha comadre Gagaça – Maria das Graças Spínola, onde a família se reuniu para comemorar a data. Amo vocês!

Foto 05

4 – Parabéns para o casal Angélica Marques e Moacyr da Silva que acabam de completar 48 anos de casados. Querida Angélica, desejo muitas alegrias à sua linda família!

Foto 06

5 – Sempre linda e elegante está a minha querida amiga, a odontóloga e harmonizadora facial, Gicélia Ferreira. Gi, querida, saudades de você! Uma beijoca.

Foto 07

6 – Se é pra falar de mulher bonita, super profissional, mãezona, companheira do marido, atualíssima e cheia de carimbos no passaporte, eu vou falar da Christiane Ferreira Genelhú, odontóloga. Chris, cada dia você está mais bonita e vibrante!

Foto 08

7 – Para tudo sempre para essa Musa Fitness, Narayana Magalhães. Nara, quero aproveitar para agradecer, em seu nome, ao Box Centro de Treinamento Caratinga, pelas doações feitas pelos alunos, durante esse período frio. Valeu galera!

Foto 09

8 – Na foto, o registro desses dois casais lindos e queridos. Da esquerda para a direita ao Dr. Ivan Sales, Delegado Regional e sua esposa Karol Moura com Mari Bomfim e o esposo, o delegado Dr. Almir Lugon.

Foto 10

7 – Fome

Quero agradecer aos amigos que colaboram sempre com os meus pedidos de socorro para as famílias carentes da cidade. Quero dizer que vocês foram fundamentais essa semana, para que essas famílias tivessem um pouco de tranquilidade em relação às principais refeições. Desejo que o universo devolva em amor e saúde a bondade que vocês têm feito.

Foto 11