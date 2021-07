Colisão na MG-111, em Ipanema

Motociclista morre em acidente envolvendo caminhão

IPANEMA – O morador da zona rural de Conceição de Ipanema, Pedro Vieira de Paula, morreu em um acidente envolvendo sua motocicleta e um caminhão. A colisão foi no início da tarde desta quarta-feira (28) no km 06 da MG-111, em Ipanema.

De acordo com informações, o motociclista seguia sentido Ipanema a Conceição de Ipanema, quando em um trecho da rodovia bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário. Pedro morreu no local.

A causa do acidente não foi identificada e será investigada. A Perícia Técnica da Polícia Civil e emitirá laudo apontando as causas do acidente. Após os trabalhos da perícia, o corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.

Fonte: Ailton Venâncio/Portal Ipanema