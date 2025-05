Colisão na BR-116 deixa um morto e outro ferido

MURIAÉ — Um acidente grave ocorrido na tarde deste domingo (11) na BR-116, próximo ao distrito de Bom Jesus da Cachoeira, em Muriaé, resultou na morte de um homem e ferimentos graves em outro. A colisão frontal envolveu uma caminhonete e um VW Gol, deixando os ocupantes do Gol gravemente feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 17h30. A caminhonete, que transportava quatro ocupantes, não teve vítimas, enquanto os dois ocupantes do Gol sofreram lesões graves. O Corpo de Bombeiros, EcoRioMinas e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros às vítimas.

Um dos ocupantes do Gol, identificado como Antônio Geraldo Ellis, de 67 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 19h10 deste domingo. O outro ocupante foi encaminhado ao hospital em estado grave.

A PRF esteve no local do acidente e acionou a perícia técnica da Polícia Civil. A principal hipótese para a causa do acidente é que uma aquaplanagem tenha ocorrido, uma vez que chovia no momento da colisão.

Fonte: Rádio Muriaé