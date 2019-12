Colisão frontal deixa cinco feridos

Acidente aconteceu na noite deste domingo (1), na BR-116, em Inhapim

INHAPIM – Uma colisão frontal envolvendo um veículo Gol e um Cross Fox deixou cinco pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 19h30 deste último domingo (1), na BR-116, próximo à entrada de Inhapim.

Segundo testemunhas, o Gol, que seguia sentido a Ipatinga, teria atingido o CrossFox, que com a força do impacto, foi parar às margens da pista.

O veículo Gol era conduzido por José Maria Xavier, de 68 anos. Ele e uma passageira, além de duas pessoas que estavam no CrossFox, foram socorridos por uma ambulância de Inhapim. Uma mulher que estava no carona do Gol recebeu os primeiros atendimentos pelo Grupamento de Resgate de Ubaporanga e foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e um laudo irá apontar as causas do acidente.