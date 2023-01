Colisão envolvendos dois veículos na BR-116

INHAPIM – Na tarde desta terça-feira (24), uma colisão envolvendo um Fiat Fiorino e Jeep Renegade foi registrado na BR-116, em frente à AABB. O socorro às vítimas foi prestado pelo Grupamento de Resgate Voluntário de Inhapim.

Quando os socorristas chegaram ao local, as vítimas já estavam fora dos veículos. Segundo relatado pelo ocupante do Fiat Fiorino, o Jeep Renegade estava parado no acostamento, sentido Inhapim/Caratinga, quando fez uma conversão à esquerda. Nesse momento, o Fiat Fiorino, que também estava sentido Caratinga, acabou colidindo na traseira do Jeep Renegade.

As vítimas estavam conscientes, orientadas e recusaram atendimento. Houve apenas danos materiais.