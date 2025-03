Colisão entre três carretas e carro de passeio deixa um ferido na BR-116

MIRADOURO – Uma colisão entre três carretas e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida na tarde desta terça-feira (18), na BR-116 próximo a Miradouro.

Segundo o condutor de uma das carretas, que saiu de São Paulo com destino ao estado de Sergipe, na altura do KM 681, o veículo Focus invadiu a contramão da direção e bateu na parte frontal do “cavalinho”.

Com o impacto, o carro com placas de Caparaó, rodou na pista e atingiu outras duas carretas no sentido contrário.

A vítima foi socorrida pela equipe da EcoRioMinas com diversas fraturas e levada para o Hospital São Paulo.

O trânsito ficou fechado nos dois sentidos da rodovia até que os profissionais da concessionária retirassem os veículos da pista.

Rádio Muriaé – Gilson Junior/ Rádio Muriaé