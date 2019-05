Colisão entre ônibus e picape na zona rural de Caratinga

CARATINGA – Uma colisão foi registrada na noite desta sexta-feira (3) na estrada que liga o distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga, a BR-116. O acidente envolveu um ônibus e uma picape. Apesar da forte colisão, o motorista da picape não se feriu gravemente, apenas um corte na região do supercílio esquerdo. Os ocupantes do ônibus escaparam ilesos.

Segundo informações, os integrantes do Terço dos Homens de Santa Rita de Minas foram participar de uma celebração em Santa Luzia. Ao retornar, houve a colisão do ônibus em que eles estavam com a picape, que vinha em sentido contrário. O choque foi frontal e violento. Os próprios integrantes do Terço dos Homens ajudaram a retirar o motorista da picape, que não se feriu com gravidade.

A maneira como aconteceu a colisão não foi informada e as causas serão apuradas.