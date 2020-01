Colisão entre moto e carro deixa uma pessoa ferida

CARATINGA – O motociclista Erivelton Caetano da Silva, 20 anos, sofreu fratura exposta em uma das pernas após se envolver em uma colisão com um carro neste último domingo (12). O acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-116 e foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O socorro ao motociclista foi feito pelo Grupamento Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste e pelos bombeiros militares. “Nossa equipe estava passando no momento em que ocorria essa colisão na BR-116, próximo ao ‘Posto Caratinga’. De imediato, a equipe parou e fez os primeiros atendimentos a esse motociclista. Ele teve uma fratura exposta no fêmur esquerdo. A equipe o imobilizou e já contou com o Bombeiro Militar de Caratinga, que chegou dando auxílio. Nós fizemos os procedimentos cabíveis nessa vítima e a conduzimos ao hospital. Estava consciente e orientado e relatava muita dor no local devido à gravidade do ferimento”, informou a socorrista Viviane Mota.

Nilza Helena, de 52 anos, conduzia o veículo e não ficou ferida.

As causas do acidente estão em apuração.