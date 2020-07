Colisão entre Gol e caminhonete deixa uma pessoa ferida

UBAPORANGA – Na noite desta terça-feira (7) um acidente automobilístico foi registrado pelos bombeiros militares na BR-116, na estrada de acesso para o município de Ubaporanga. O motorista do carro de passeio ficou ferido.

Quem passava pelo local não acreditou que o motorista do Gol, placas de Bom Jesus do Galho, Paulo Soares da Silva, 50 anos, pudesse ter sobrevivido diante do grande estrago no veículo. Era ele quem conduzia o Gol, que colidiu na traseira de uma caminhonete F4000.

Paulo foi socorrido com ferimentos considerados leves pelo Grupamento de Resgate de Ubaporanga e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O motorista da caminhonete foi socorrido por terceiros. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e tomou as providências necessárias.

As causas do acidente serão apuradas.