Colisão entre dois veículos na BR-116, em Inhapim

INHAPIM– A Polícia Rodoviária Federal registrou uma colisão entre um veículo Celta e um Porsche. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (19) na BR-116, em Inhapim.

De acordo com o policial rodoviário federal Luiz Tarcízio, “a motorista do Celta foi cruzar a pista de forma indevida, interceptando a trajetória do veículo Porsche que seguia no sentido Caratinga para Inhapim”.

O Celta teve a lateral esquerda completamente destruída e ficou atravessado em uma das pistas. O Porsche também ficou bastante danificado com a colisão.

A jovem de 18 anos que conduzia o Celta teve vários cortes ao ser atingida pelos estilhaços do vidro, e foi socorrida pela sogra para o hospital em Inhapim. O motorista do Porsche não ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas serão apuradas.