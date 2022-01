Colisão entre automóvel e carreta na BR-116, em Ubaporanga

Motorista do Ford Ka disse que perdeu o controle da direção

UBAPORANGA – Um carro com a porta do motorista arrancada, a frente destruída, várias peças pela pista e uma carreta, com parte do veículo agarrada em sua lateral. Esse era o cenário de um acidente que aconteceu na tarde dessa terça-feira (18), no KM 517, da BR-116, em Ubaporanga, próximo a ponte sobre o Córrego Daniel, e que pela gravidade da colisão, o motorista do carro poderia ter ficado muito ferido, ou nem sobrevivido, mas saiu sem graves lesões.

O motorista que conduzia a carreta que transportava chapas, disse que seguia de Belo Horizonte para Camaçari, na Bahia, e ao passar pelo município de Ubaporanga, o veículo Ford Ka entrou na contramão e o atingiu. “Ele (motorista do carro) passou direto na curva, tem até pedaço do carro dele aqui na carreta”, disse o motorista, que preferiu não se identificar.

Jackson Souza conduzia o veículo Ford Ká de Ipatinga para Caratinga e contou que perdeu o controle da direção. “Devido às falhas da pista, o carro acabou perdendo o controle e colidindo contra a carreta. Graças a Deus não houve nada, nenhuma vítima, só tenho que agradecer, foi um livramento de Deus”, disse o jovem motorista.

Os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, sendo constatado que ambos não ingeriram bebidas alcoólicas.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local tomando as medidas de praxe. Um laudo irá apontar as causas do acidente.