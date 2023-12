Colisão de caminhão com Gol mata pedreiro na BR-458

CARATINGA – Morreu no fim da noite de quarta-feira (20) o pedreiro Jeferson Gonçalves de Almeida, de 28 anos, vítima de um acidente de trânsito no Km 125 da BR-458, trecho do distrito de Vale Verde de Minas, em Caratinga. Ele dirigia um VW Gol que se envolveu na colisão com um caminhão VW 19.320. O motorista do carro de passeio morreu preso entre as ferragens, antes de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

O caminhoneiro de 34 anos relatou à Polícia Militar Rodoviária que trafegava pela rodovia, quando foi surpreendido pelo carro que saiu do distrito de Vale Verde, por um acesso lateral, e entrou de repente na BR-458. O motorista do caminhão alegou que tentou desviar-se e foi para a contramão até o acostamento, mas sem sucesso.

Houve a colisão frontal do caminhão com o lado esquerdo da frente do carro dirigido pelo pedreiro. No impacto, a roda do eixo dianteiro direito do veículo pesado se quebrou. O caminhoneiro não se machucou. Contudo, o motorista do carro ficou retido entre as ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para socorrer a vítima, porém, ela já estava em óbito. Assim que foi finalizado o trabalho da perícia da Polícia Civil, o corpo de Jefferson, que morava no bairro São José, em Ipaba, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ipatinga para ser necropsiado.

Os policiais militares rodoviários submeteram o caminhoneiro ao teste do etilômetro (bafômetro) e deu resultado zero, ou seja, ele não ingeriu bebida alcoólica. Os veículos envolvidos no acidente foram liberados no local, o caminhão para o motorista, e o carro para o pai do pedreiro. A remoção foi feita na manhã desta quinta-feira.

Fonte: Diário do Aço