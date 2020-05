Colheita de café durante a pandemia

Ação de prevenção teve início ontem na área rural do município

CARATINGA- A colheita de café acontece, geralmente, de maio a setembro e atrai muitos trabalhadores de outras regiões. O DIÁRIO questionou à Prefeitura de Caratinga o que tem sido feito pelo executivo para amenizar o risco de contaminação e disseminação do novo Coronavírus no meio rural.

Conforme a Assessoria de Comunicação, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou ontem a ação de prevenção nas fazendas que atuam na colheita do café. “Conforme planejamento, o trabalho de prevenção e conscientização começou por São João do Jacutinga e segue para as demais localidades do município com a mesma atividade”, destacou.

Além disso, as barreiras sanitárias reforçam o trabalho, orientando também trabalhadores da colheita de café que se encontram nos ônibus em circulação na cidade (ou na zona rural).