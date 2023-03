Coleta de sangue é sucesso em Caratinga

CARATINGA- Muitas pessoas atenderam ao chamado da Fundação Hemominas, em parceria com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para a doação de sangue em Caratinga. A coleta aconteceu no sábado (11), na sede da Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC).

Ainda cedo, muitos doadores já aguardavam para o gesto nobre. Renato Campos veio do córrego dos Macacos, zona rural de Caratinga, e participou da coleta de sangue pela primeira vez. “Fiquei sabendo pelo Vilson, assistente social do hospital, é vizinho da gente lá e fez o convite. Me sinto muito grato em poder doar sangue, minha mãe esteve internada, fez um tratamento de oncologia, precisou de doador de sangue também. Hoje, a gente vê a necessidade de doar o sangue para ajudar o próximo, a gente não sabe o dia de amanhã, se vamos precisar também. É gratificante ajudar alguém, primeiramente agradecer a Deus e estamos juntos nessa caminhada agora como doador de sangue. Sempre que tiver outras coletas e eu tiver oportunidade, pretendo vir e ajudar”.

Alysson de Oliveira Alvarenga, que já é doador, fez questão de participar da doação e enfatizou a facilidade da coleta dentro da cidade. “Fico feliz com essa parceria entre o Hemominas e o hospital aqui em nossa cidade, porque tem sempre o problema do transporte, a locomoção. Já doei em Ipatinga, Valadares e agora ficou muito mais fácil pra gente. Doar sangue é salvar vidas, muitas pessoas necessitam e o banco de sangue fica às vezes em falta, a gente fazendo a nossa parte ajudando, ajuda a salvar vidas. Ótimo, pessoal super bacana, super tranquilo, já doei várias vezes, pode sempre contar comigo e convido a todos para fazer a mesma coisa”.

BALANÇO POSITIVO

Os parceiros da coleta fizeram um balanço positivo do evento. Erilane Barbosa, assistente social da Fundação Hemominas, destacou que a instituição trabalha com coletas externas de sangue, mobilizando a equipe que vai até onde o doador está. “Esse trabalho é feito com os parceiros, a fundação não consegue fazer sozinha, geralmente visitamos o local para avaliar, hoje estamos na ACIC e também estamos com uma parceria com o hospital. Em Caratinga, temos muitos doadores. É muito importante que a população de toda a região venha realizar a doação e abasteça os estoques da fundação, para continuarmos atendendo às demandas de transfusão de sangue”.

Erilane explicou que o sangue que é doado vai para o estoque da rede e não tem um destino certo. “Não existe uma separação de sangue, ela não trabalha dessa forma. Atualmente, os tipos sanguíneos que mais estamos precisando é do grupo O -, O+, A + e A-, lembrando que todos os outros tipos sanguíneos são bem-vindo. Importante lembrar que temos hospitais que levam os doadores até Governador Valadares, quem tiver interesse em doar pode procurar o Nossa Senhora Auxiliadora através do serviço de captação e o CASU. Realize seu agendamento que atendemos”.

Vilson Alves, assistente social do HNSA, organizou a coleta e falou sobre toda a logística que foi realizada para garantir o sucesso da coleta. “É sensação de dever cumprido, trabalhamos bastante para que esse momento fosse realizado e, graças a Deus, saldo positivo. São vários processos, tem o pré-cadastramento, cadastramento, conferência de documentação, triagem, lanche e depois que a pessoa será encaminhada para a sala de coleta”.

O padre Moacir Ramos Nogueira, provedor do hospital, agradeceu aos esforços, pois, o banco de sangue necessita constantemente de doadores. “ Em todos os sentidos e todas as dimensões da vida, a parceria é muito importante. Essa somatória de esforços para esse evento foi uma grande benção, ação nobre que representa vida, vida doada e recebida. Sabemos do nosso desafio para levar os doadores de sangue até Governador Valadares e agora possibilitando essa vida até Caratinga é muito importante e gratificante. Agradecemos a todos os envolvidos e empenhados nesse projeto e a generosidade dos doadores de sangue”.

O Lions Clube Caratinga Itaúna atuou como parceiro do evento. O presidente Paulo Santana colocou a instituição à disposição para outras coletas. “Com muita satisfação fomos convidados a participar deste evento, seria ótimo se constantemente fossemos convidados devido a necessidade da doação de sangue. Viemos dar apoio e estamos prontos para outras vezes”.