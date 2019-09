Colégio Genoma realiza Projeto Genoma Solidário 2019

CARATINGA- O Projeto Genoma Solidário teve início junto das comemorações do Dia do Estudante, no dia 11 de agosto, e se encerrou na última semana. O objetivo principal foi arrecadar alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal para as instituições que realizam trabalhos sociais em Caratinga, possibilitando aos alunos a vivência da cidadania e a prática da solidariedade. O projeto teve uma programação diversificada para estimular e incentivar a participação e envolvimento dos alunos.

SOLIDARIEDADE EM AÇÃO

Com a premissa de que “Solidariedade não é dar o que sobra, é dar o que falta ao outro”, os alunos doaram alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal a instituições.

Cada equipe de alunos reverteu a arrecadação para uma instituições sem fins lucrativo, sendo elas: Amigo dos Meninos Assistidos de Caratinga (AMAC), Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista (ASADOM), Mãe Admirável, Lar das Meninas, Núcleo de Voluntários de Caratinga no Combate ao Câncer, Dias da Cruz e Lar dos Idosos Monsenhor Rocha.

JOGOS SOLIDÁRIOS

Aconteceram entre os dias 16 (segunda-feira) e 17 (terça-feira), os Jogos Solidários e apresentações artísticas. Segundo a direção da escola, os Jogos Solidários têm como objetivo promover, pela prática desportiva, a integração, socialização, descontração e a aquisição de hábitos saudáveis, contribuindo para a formação integral do aluno. A diretora Liliane Silva destacou que “o ensino básico da competição é respeitar e ser respeitado”.

A competição de ‘Líder de Torcida’ foi um show a parte, com apresentação de danças. Competiram o ensino fundamental, 6º ano (equipe verde), representando a Oceania; 7º ano (equipe preta), representando a África; 8º ano (equipe azul), representando a Europa; e 9º ano (equipe amarela), representando a Ásia. Do ensino médio a equipe do 8º ano sagrou-se campeã no quesito Líder de Torcida e o 9º ano venceu o Genoma Solidário.

O ensino médio contou com 1º ano (equipe Azul) representando a América Central; 2º ano (equipe branca); representando América do Norte; e 3º ano (equipe vermelha). A vencedora na competição de Líder de Torcida e Genoma Solidário foi a equipe do 3º ano. Nos Jogos Solidários a equipe do 2º ano levou a melhor.