Colégio Expoente realiza formatura do Trilhas de Futuro com presença de autoridades estaduais

CARATINGA – Nesta quarta-feira (19), o Colégio Expoente, em Caratinga, celebrou a formatura de mais uma turma do programa Trilhas de Futuro. O evento contou com a presença de representantes do Governo de Minas Gerais, superintendentes de ensino, diretores escolares da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga, conselhos profissionais, alunos e membros da comunidade escolar.

As turmas formadas foram dos cursos técnicos de Enfermagem, Edificações, Programação de Jogos Digitais e Vendas. Durante a cerimônia, o presidente da instituição, Leandro Xavier Timóteo, destacou a qualificação profissional dos alunos, ressaltando o alto grau de exigência dos professores e o compromisso com a excelência no ensino técnico. Ele ainda enfatizou que, em sua maioria, os formandos já saem empregados, comprovando o impacto positivo do programa na inserção dos jovens no mercado de trabalho.

O Trilhas de Futuro, iniciativa do Governo de Minas lançada em 2021, tem o objetivo de oferecer cursos técnicos gratuitos a estudantes e egressos do ensino médio, preparando-os para o mercado de trabalho. Em 2024, o governo estadual investiu aproximadamente R$ 120 milhões no programa, ampliando a oferta para 50 mil vagas em todo o estado. Além da gratuidade dos cursos, os alunos recebem um auxílio para despesas com transporte e alimentação.

Durante a solenidade, autoridades estaduais reforçaram a importância da qualificação profissional para o desenvolvimento econômico e social da região. O vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus por meio de um vídeo, destacou: “O Trilhas de Futuro é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, oferecendo cursos técnicos gratuitos e ajudando os estudantes a se conectarem com o mercado, dando aquele impulso necessário para o sucesso.”

A formatura das turmas do Colégio Expoente reafirma o compromisso do Governo de Minas em fortalecer a educação técnica, proporcionando novas oportunidades para a juventude caratinguense e contribuindo para a qualificação da mão de obra no estado.