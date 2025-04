Colégio Expoente promove musical de páscoa e emociona comunidade escolar

CARATINGA – Na noite do último sábado (12), o Colégio Expoente foi palco de uma celebração inesquecível: o musical de páscoa “Foi Por Amor”, que reuniu alunos, pais, professores e convidados, em um espetáculo de fé, arte e emoção.

Com auditório repleto, a apresentação tocou a todos os presentes ao retratar com sensibilidade e talento, o verdadeiro significado da páscoa cristã: “o amor de Cristo pela humanidade e sua ressurreição como símbolo de esperança e renovação”.

Os alunos, protagonistas do musical, emocionaram o público com atuações marcantes, coreografias expressivas e músicas cuidadosamente escolhidas que conduziram a plateia por uma jornada espiritual intensa e tocante. Professores e equipe pedagógica também participaram ativamente da preparação do evento, que uniu educação, cultura e valores cristãos em uma noite memorável. “Tudo muito lindo e perfeito. Saímos daqui com o coração renovado”, relatou Felipe, um dos pais de aluno.

A direção do Colégio Expoente destacou a importância de promover momentos como esse dentro do ambiente escolar, reforçando os princípios cristãos da empatia, da solidariedade e da espiritualidade. “Mais do que um espetáculo, este musical foi uma verdadeira vivência de amor, união e fé. Ele reforça o compromisso da nossa escola com a formação integral dos nossos alunos”, afirmou a diretora Marilane Fuly.

O evento encerrou-se com uma calorosa salva de palmas e muitos abraços, deixando no ar o sentimento de gratidão e renovação – exatamente como a mensagem da páscoa propõe.