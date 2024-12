Colégio Expoente promove momento de diálogo e reflexão com a comunidade escolar

CARATINGA – Na manhã desta terça-feira (17), o Colégio Expoente realizou um encontro com a comunidade escolar e civil, apresentando os projetos pedagógicos para o próximo ano e a nova diretora, Marilane Fuly.

Com vasta experiência na área da educação, Marilane Fuly chega a Caratinga trazendo um currículo de destaque, tendo atuado como secretária de Educação de Ipanema e em diversas iniciativas voltadas para o ensino de qualidade. Durante o evento, ela compartilhou sua visão educacional e os valores que irão guiar a nova gestão em 2025, enfatizando o compromisso com o desenvolvimento acadêmico e humano dos estudantes.

Entre os presentes, destacou-se a participação da Associação de Pastores de Caratinga – Pastorear, que conheceu em primeira mão os conceitos e propostas pedagógicas que serão implantados no Colégio Expoente. A diretora ressaltou a importância do diálogo aberto com a comunidade e reforçou que sua agenda está disponível para outros grupos interessados em conhecer as iniciativas do colégio.

“Acreditamos que a educação de excelência se constrói com transparência, parceria e uma base sólida de valores. Estamos de portas abertas para conversar com pais, representantes de instituições e toda a comunidade que acredita no potencial transformador da educação”, afirmou Marilane Fuly.

O evento foi marcado por momentos de diálogo, reflexão e troca de ideias, consolidando o Colégio Expoente como uma instituição comprometida com o futuro das crianças e jovens de Caratinga.