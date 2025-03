Colégio Expoente promove evento de Contação de Histórias Infantis

CARATINGA – No último sábado (22), o auditório do Colégio Expoente foi palco de um evento mágico e envolvente: o “Conto e Reconto de Histórias Infantis”.

A atividade reuniu crianças e adultos em uma jornada pelo mundo da imaginação, trazendo à vida clássicos da literatura infantil por meio de narrativas interativas e cativantes.

O evento teve como principal objetivo estimular a imaginação e incentivar o amor pela leitura, proporcionando momentos de diversão, aprendizado e encantamento.

Durante a programação, os participantes foram convidados a mergulhar no universo das histórias, revivendo contos que marcaram gerações.

A iniciativa reforça o compromisso do Colégio Expoente com a educação e a cultura, destacando a importância da leitura no desenvolvimento infantil. A participação ativa do público e a atmosfera lúdica fizeram do Conto e Reconto de Histórias Infantis um verdadeiro sucesso, deixando boas lembranças para todos que estiveram presentes.