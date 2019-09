Colégio Caratinga realiza o 2º Passeio Ciclístico

CARATINGA – Na manhã do último sábado (21), o Colégio Caratinga, da Rede de Ensino Doctum, realizou o 2º Passeio Ciclístico, um dia de lazer entre escola, alunos e suas famílias. O evento aconteceu na Praça da estação e seguiu o percurso pela Avenida Dário Grossi. O Passeio tem o objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos e promover a saúde.

Antes de iniciar o passeio, os alunos fizeram um alongamento, instruídos por uma orientadora física. Após bem alongados iniciaram o passeio ciclístico. Para os participantes que não possuíam bicicleta, foi programada uma agradável caminhada.

A diretora do Colégio Caratinga, Joelma Cristina destacou: “O objetivo desse projeto é incentivar nossos alunos a fazer atividades físicas, como caminhadas, e ciclismo e assim promover a saúde. Nós convidamos os alunos e suas famílias para participar, sendo uma ótima oportunidade para fazer um programa familiar. O projeto teve início em 2018, e foi muito bem aceito e temos o intuito de continuar com esse projeto promovendo saúde e bem estar”.

Maria da Penha, mãe do aluno Ângelo Braga de 13 anos, marcou presença no evento, e destacou que esse momento representa para ela união, pois é um momento de dedicar mais tempo com o filho e a família. “Os dias são sempre muito corridos e o tempo é curto para realizar esses passeios”, disse ela.

O evento também contou com a participação de professores e alunos do curso Técnico de Enfermagem, que fizeram aferição de pressão e medição do nível de glicose, os participantes do Passeio Ciclístico, a aos populares presentes frequentadores da feira de sábado.

Para Suely Amorim, coordenadora do curso Técnico de Enfermagem, o curso Técnico do Colégio Caratinga, visa não só o trabalho dentro do hospital, dentro das unidades de saúde, mas também é nossa função na enfermagem promover saúde. E nada mais importante para o curso técnico, nossas alunas estarem aqui presentes, envolvendo com o Colégio, com a Rede Doctum, como um todo, prestando atendimento, chamando a atenção da população para prevenção das doenças.