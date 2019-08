Colégio Caratinga promove 3º Encontro da Escola da Pais

CARATINGA– Aconteceu na noite da última quinta-feira (22), o terceiro encontro da Escola de Pais, promovido pelo Colégio Caratinga, da Rede de Ensino Doctum. O evento foi realizado no auditório da Doctum e contou com a presença dos pais dos alunos, professores e a psicóloga Michelina Oliveira, que abordou a temática: “Afinal quem manda aqui?! Poder e liderança e seus significados na vida da criança, adolescentes e família”.

A palestra e a dinâmica realizada com os pais, teve como objetivo desenvolver com eles uma parceria entre família e escola, trazendo impactos positivos na educação escolar. A diretora do Colégio Caratinga, Joelma Cristina destacou: “Se a escola consegue a participação ativa dos pais na educação dos filhos, a chance de atingir seus objetivos fica muito maior, não só para a vida e formação do aluno, como também vivifica a escola. Os pais precisam entender, no entanto, que acompanhar a vida escolar dos filhos não deve significar apenas cobrar. O acompanhamento pressupõe muito mais do que isso. É necessário estimular, motivar, valorizar, ensinar, conversar, prestigiar, discutir”.

O Colégio Caratinga conta com a parceria da Rede de Ensino Doctum, onde é elaborada uma programação para os encontros que ocorrerão ao longo do ano letivo, com duração de uma hora e meia cada um. São convidados palestrantes das áreas de Psicologia, saúde e educação.

Ao final do encontro os pais relataram que quando a relação evolui na escola, a família também dá os seus passos. Na Escola de Pais, as famílias tem espaço para comentar o que está errado e o que pode melhorar no relacionamentos com seus filhos. Os pais recebem apoio e também são ouvidas suas opiniões, existindo uma troca de saberes.

Os temas são de grande importância para o dia a dia de todos, já que muitas vezes os filhos não recebem as devidas importâncias e as famílias acabam se afastando e perdendo o diálogo. É precisamos tirar um tempo maior para acompanha-los e viver em família.