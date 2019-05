Colégio Caratinga da Doctum realiza Semana da Enfermagem

CARATINGA – Entre os dias 20 à 22 de maio, o Colégio Caratinga da Doctum, realizou a 26ª Semana da Enfermagem, que trouxe o tema “Os desafios para a Prática da Enfermagem nos dias atuais. O evento foi realizado no auditório da Doctum, tendo início às 19h30.

Sueli Amorim, coordenadora do curso Técnico de Enfermagem, destacou que foram três dias que abordagem de temas que colocam em pauta a atuação do profissional de enfermagem na atualidade. Enfrentando excesso de carga horária, má remuneração, desvalorização governamental e muitas vezes social. Hospitais e Unidades de saúde superlotadas, muitas vezes sem insumos, e somos nós da Enfermagem que estamos ao lado de nossos pacientes às 24 horas do dia.

Os alunos tiveram a oportunidade de ouvir relatos de profissionais atuantes, que amam o que fazem e não saberiam atuar em outra profissão. Foi uma semana em que o foco foram os alunos, o preparo real do que irão enfrentar assim que formarem e começarem a atuar. Os palestrantes evidenciaram o que os alunos realmente ouvir, e aprenderam que não se escolhe a Enfermagem mas na verdade a Enfermagem é que os escolhe você.

A abertura do evento, contou com os palestrantes/enfermeiros: Sueili de Oliveira Amorim, Luciana Lopes Monteiro, Maria de Lourdes Guin, Eloísa Damasceno e Paulo Gusmão, que falaram através de mesa redonda sobre o tema “Os Desafios de Enfermagem para uma prática com justiça social. O Adoecimento dos Profissionais de Saúde”.

No segundo dia do evento foi falado sobre o trabalho do SAE – Serviço de Atenção Especializada da Prefeitura Municipal de Caratinga, que atende pessoas que estejam com HIV, AIDS, Hepatites virais e as infecções sexualmente transmissíveis. Luciana Marçal, médica desse departamento apresentou sua equipe e ministrou a palestra sobre as IST’s.

O último dia da Semana da Enfermagem, os alunos contaram com a presença do palestrante Igor Claber Siqueira, médico do SAD – Serviço de Atenção Domiciliar da Prefeitura Municipal de Caratinga, que ministrou o tema “A Saúde Pública no Brasil nos dias atuais – Superlotação, ausência de médicos, enfermeiros, falta de estrutura física”.

Para a diretora do Colégio Caratinga, Joelma Cristina Vieira, a Semana da Enfermagem foi de muito aprendizado para os alunos. “Tivemos a participação efetiva, de alunos e ex-alunos que buscam à cada dia melhorar sua prática, e assim se capacitam para assumirem com muita sabedoria os desafios da profissão, consolidando os conhecimentos trazidos para o dia-a-dia”.

A aluna Raquel Peron, do 4º módulo do curso técnico de Enfermagem, salientou que esse ano a Semana da Enfermagem apresentou várias palestras instruindo os alunos sobre o atendimento humanizado, que é o que buscando hoje em dia. Estiveram presentes vários profissionais da saúde e nossos professores. “O evento trouxe debates, e isso acrescentou muito para nós alunos do 4º módulo que estamos nos formando. Ficamos muito confortáveis com todas as palestras, foram interativas e principalmente aprendemos muito e tiramos muito disso tudo, e como sempre parabenizo a instituição pelo desempenho, pelo trabalho e pelo apoio que a Doctum dá sobre o curso de Enfermagem que é muito bacana”.