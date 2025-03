Cocaína em escola: polícia investiga caso que levou 20 crianças a hospital

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a ocorrência registrada nessa sexta-feira (21 de março) em que cerca de 20 crianças com idade entre 4 e 5 anos foram levadas a um hospital em Itamonte, no Sul de Minas Gerais, após terem tido contato com cocaína na escola onde estudavam. A entidade esclarece que o material apreendido será analisado e ressalta que, até o momento, ninguém foi preso. As crianças já foram liberadas do hospital.

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma menina de 4 anos, filha de um traficante da região, levou papelotes de cocaína para a escola acreditando se tratar de bala de coco. Ela distribuiu a substância entre os colegas de classe.

A professora desconfiou do material após uma das crianças reclamar que o “doce” estava amargo. Ao ser questionada, a menina explicou que havia pegado a substância em casa, pensando que era bala. Exames periciais confirmaram que se tratava de cocaína. Segundo a PM, ao menos uma criança teria colocado o conteúdo na boca.

As cerca de 20 crianças foram encaminhadas para o hospital da cidade e passaram por exames. O material foi enviado para análise em um laboratório particular na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, para confirmar se houve ingestão ou inalação da droga. Segundo a prefeitura, todas as crianças passam bem.

