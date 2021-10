Cocaína e maconha são apreendidas no bairro Esplanada

CARATINGA – Na noite dessa quarta-feira (13), a Polícia Militar recebeu uma denúncia relatando que um indivíduo de calça preta e blusa cinza, estaria realizando o tráfico ilícito de drogas, na vila Frei Carlos, bairro Esplanada.Ainda de acordo com a denúncia, o suspeito escondia as drogas próximo a uma árvore. Quando os usuários chegavam, ele pegava os entorpecentes e servia aos compradores.Ao ser submetido à busca pessoal foram localizados dois tabletes de maconha e R$ 87,00, os quais o suspeito de 21 anos, não informou a procedência.Próximo à árvore onde ele buscava as drogas, foi encontrada uma sacola contendo 35 microtubos com cocaína.O jovem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.