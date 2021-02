Cocaína, crack e dinheiro apreendidos em Raul Soares

Duas pessoas foram detidos pela PM

RAUL SOARES – Em uma ação realizada na noite desta terça-feira (9) na rua Augusta Amélia Dutra, vila Esperança, em Raul Soares, a Polícia Militar apreendeu 19 pinos com cocaína, 13 pedras de crack e outra maior da mesma droga, além de um invólucro com diversas pedras desse entorpecente, R$ 2.591,25, uma lâmina de barbear, um celular e diversas sacolinhas comumente usadas para embalar drogas. Dois indivíduos, 29 e 42 anos respectivamente, foram detidos pela Polícia Militar.

Durante operação, a equipe abordou um indivíduo já conhecido do meio policial por ser usuário de drogas. Durante revista droga foi encontrada com ele, que disse de quem ele adquiriu. Na sequência, os militares foram até a casa do autor e durante varredura, drogas e dinheiro foram apreendidos.

Os envolvidos foram detidos e levados para delegacia de Polícia Civil.