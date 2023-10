Cobrança de pedágio na BR-116 começa nesta sexta-feira (27)

DA REDAÇÃO – Começa nesta sexta-feira (27) a cobrança de pedágio na BR-116, trecho entre Governador Valadares e Rio de Janeiro. Os valores praticados têm variações de acordo com a praça de pedágio. Para veículos de passeio, a tarifa varia entre R$ 8,90 e R$ 13,30. Motocicletas, motonetas, bicicletas moto, ambulâncias, veículos oficiais e do corpo diplomático, são isentos da tarifa de pedágio.

A EcoRioMinas, concessionária responsável pela administração dos 726,9 km de concessão das BR-116/RJ e MG, BR-493/RJ e BR-465/RJ, informou na última semana que a partir da 0h do dia 27 de outubro, conforme deliberação nº 352, publicada no Diário Oficial da União de 16 de outubro de 2023, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, autorizou o início da cobrança da tarifa nas praças de pedágio de Itaguaí na BR-493/RJ, km 112+500, e na BR-116/MG, nos municípios de Leopoldina – km 784+320, Laranjal – 724+020, São João do Manhuaçu – km 610+940, Santa Bárbara do Leste – km 551+800, Inhapim – km 488+700 e Engenheiro Caldas – km 433+600.

Desconto de Usuário Frequente (DUF)

Para trazer mais praticidade e economia aos motoristas que passam pelas rodovias administradas pela EcoRioMinas, a concessionária disponibiliza o Desconto de Usuário Frequente (DUF). O benefício oferece descontos nas tarifas de pedágio para veículos de passeio com TAG de pagamento automático.

Como funciona

O benefício oferece uma redução adicional e progressiva no valor da tarifa a partir da segunda passagem pela mesma praça, mesmo sentido, realizada dentro do mês. O DUF, contempla apenas veículos de passeio (automóvel, caminhonete e furgão; automóvel e caminhonete com semirreboque; automóvel e caminhonete com reboque).

Sendo assim, quanto mais você utiliza a rodovia, menor fica o valor do pedágio. A partir da 31ª passagem no mês, a tarifa mínima será cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo mês.

Sobre a TAG

Para usufruir dos benefícios, é importante que a TAG seja válida, pois o dispositivo funciona como um meio de pagamento automático. Um adesivo com chip é colado no para-brisa do carro, assim o motorista tem a passagem liberada nas praças de pedágio.

Quando retiradas do carro, as TAGs não funcionam mais, pois o chip é destruído. Atualmente existem várias empresas que oferecem o serviço, além de diversos planos, que se adaptam aos perfis dos clientes.

Outros benefícios

Os usuários também são contemplados pelo Desconto Básico de TAG (DBT). Nessa modalidade, sempre que o veículo, independente da categoria, passar por uma das pistas automáticas da praça de pedágio receberá 5% de desconto, referente ao DBT.