Cobrança de dívida termina em morte

RAUL SOARES – Uma cobrança de dívida terminou em morte. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (27) no córrego Três Barras, zona rural de Raul Soares, divisa com Santa Barbará do Leste. A vítima é Manoel Messias Rodrigues, 46 anos, um dos indivíduos que foi fazer a cobrança. O suspeito é genro da pessoa que estava sendo cobrada, um rapaz de 27 anos.

Levantamentos feitos pela Polícia Militar apontam Manoel e outro indivíduo chegaram em uma moto e procuraram pelo homem que estaria devendo dinheiro para o irmão de Manoel. Porém a filha, percebendo a gravidade da situação, avisou ao pai para que não aparecesse. Ela também avisou seu esposo.

Manoel entrou na propriedade e iniciou uma discussão com o homem que deve seu irmão, que logo se transformou em luta corporal. Então, o genro, de posse uma espingarda calibre 12, e segundo testemunha, trocou tiros com o indivíduo que chegou junto de Manoel. Esse indivíduo fugiu. Não foi possível apurar se ele foi alvejado, no entanto ele abandou a moto durante o percurso. Depois, o genro entrou na casa e teria visto seu sogro sendo agredido, então efetuou disparo contra Manoel, que morreu no local.

Após os disparos, o genro fugiu e não tinha sido detido até o final dessa edição. O irmão de Manoel foi ouvido pela PM e disse que nunca pediu ao familiar para que fizesse isso, e que essa cobrança já havia ido para Justiça, mas ele próprio desistiu de prosseguir com a ação.