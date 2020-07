Cobrança de dívida de 50 reais quase termina em morte

CARATINGA– Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta segunda-feira (20), na rua Francisco Ciriaco, no bairro Anápolis.

Segundo a vítima, por volta das 10h encontrou com o autor e eles começaram uma discussão. A vítima alega que foi agredida com um soco no rosto. De acordo com a vítima, durante o desentendimento o autor se apoderou de uma arma de fogo e efetuou dois disparos em sua direção, sendo que um dos disparos atingiu o lado esquerdo de sua face.

Após ser atingida, a vítima saiu correndo pedindo socorro e não viu por qual direção o autor fugiu. Ela contou à polícia que possui uma dívida de R$50,00 com o autor, e que provavelmente por esse motivo foi lesionada. A vítima foi socorrida ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, permanecendo em observação.

Equipes da PM permanecem em rastreamento para localizar o autor, que já foi identificado, porém ele não tinha sido detido até o final dessa edição.