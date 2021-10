CNEC AGORA É EXPOENTE

Faveni anuncia projeto e traz diversas inovações

CARATINGA – Na noite dessa quarta-feira (20), o presidente do Grupo Faveni, Leandro Xavier Timóteo, anunciou durante um coquetel para os pais de alunos do Cnec Faveni, que o colégio passará por uma grande inovação e com isso também terá seu nome mudando para Expoente.

Leandro Xavier recordou que com aquisição do colégio pelo grupo Faveni no final do ano de 2019, foram prometidas várias mudanças, tanto na parte da estrutura física, quanto na parte da metodologia, e na forma do sistema de ensino. “Estamos trabalhando desde então para que isso acontecesse, então chegou o momento. Vamos mudar o nome do colégio, um novo sistema de ensino, todo feito no mais alto padrão de qualidade, contratamos professores de ponta, é um sistema próprio, e a intenção é que Caratinga seja o piloto de um grande produto, a ideia é levar no período de um ano o sistema que levará o nome do colégio, que é Expoente, para pelo menos 300 escolas do Brasil”, disse o presidente da Faveni.

O presidente do grupo está otimista com o projeto e ressalta que escolheu Caratinga para ser a escola referência. “Esse projeto envolve muita coisa, o nome é só a ponta do iceberg, a mudança do nome é apenas o início do que está por vir. Teremos novas estruturas, estamos com ideia de fazer um colégio novo com ampla área de estacionamento, temos muitos planos que serão anunciados de forma gradativa. E o nosso maior compromisso é oferecer uma educação de excelência”, destacou Leandro Xavier.

A diretora da escola Expoente, Kenia Araújo disse que o grupo está se reorganizando pedagogicamente para proporcionar uma educação de excelência aos alunos. “Estamos iniciando uma rede de ensino, trabalhando em prol do estudo inovador. Apesar de todos os atropelos que a gente tem passado nesse período de pandemia, a escola conseguiu fazer o seu diferencial no ensino em Caratinga e região. A nova proposta do sistema de ensino Expoente vai iniciar de forma gradativa e segura, vamos iniciar da educação infantil ao ensino fundamental nos anos iniciais. E em 2023, com ensinos fundamentais nos anos finais e ensino médio”, destaca a diretora do colégio.

Ainda segundo Kenia Araújo, futuramente a proposta do Grupo Faveni é levar a educação profissional para o colégio Expoente.

“O sistema de ensino Expoente vem com capacitações tanto presenciais quanto online, juntamente com os professores e diretamente junto com os autores. Pelo sistema de ensino ser do grupo Faveni, temos acesso direto às plataformas, à construção de ensino, e nossos professores tem contribuído tanto para construção, quanto para adaptação de acordo com nossos alunos, então essa construção será gradativa, a cada bimestre, seremos reavaliados para adequar todo processo de acordo com nosso aluno”, concluiu a diretora.