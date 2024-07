CNA e Faemg promovem concurso de Cafés Diferenciados

Inscrições começam dia 15 de julho

DA REDAÇÃO – O Sistema CNA/Senar, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), promove a 3ª edição do Cupping e Negócios de Cafés Diferenciados da CNA, de 20 a 22 de novembro, na Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte. O objetivo do Cupping é dar visibilidade aos produtores de cafés que possuem atributos de agregação de valor, viabilizando o contato comercial, a compra direta do café verde e a diversificação dos canais de comercialização.

Produtores rurais interessados podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira (15) até 1º de outubro por meio do link cnabrasil.org.br/cuppingcafe24.

Já os compradores têm até 15 de novembro para preencher a ficha de manifestação de interesse. O regulamento será divulgado na mesma data da abertura das inscrições.

Experiência exclusiva

Segundo a assessora técnica da CNA, Raquel Miranda, esta é uma oportunidade para fazer negócios e se conectar diretamente com compradores nacionais e internacionais. Outro diferencial da iniciativa é que a valorização e o conceito de qualidade do café vão além das características sensoriais da bebida.

“Os cafés selecionados oferecem mais do que aromas e sabores deliciosos, escolhemos os cafés que mostram quem é o produtor e a produtora que produziram aquele grão. São cafés que expressam a tradição e características de um território, que comprovam práticas de produção sustentável, além de outros tantos atributos que esse produto diferenciado pode ter”, destacou Raquel.

Regras

Poderão se inscrever no projeto, na categoria ‘produtor’, somente cafeicultores com propriedade rural sediada no Brasil e cuja produção de seus cafés ocorra em território brasileiro, sendo proibida a participação de blends com cafés estrangeiros.

Na categoria ‘comprador’, poderão preencher a ficha empresas nacionais e internacionais que tenham interesse em estabelecer canais de comercialização diretamente com o produtor.

As amostras de café enviadas serão selecionadas quando atenderem as características técnicas e sensoriais estabelecidas no regulamento. Em seguida, os inscritos serão avisados pela Comissão Organizadora que sua seleção está confirmada.

Parceria

O Cupping de Cafés Diferenciados CNA conta com a parceria da empresa de Helga Andrade, especialista em cafés especiais, para a interlocução e para o acompanhamento do processo de conexão entre produtores e compradores.

A Semana Internacional do Café (SIC), onde ocorrerá o Cupping, é a maior feira do setor na América Latina e a quinta maior do mundo, um espaço dedicado à inovação, tendências de mercado e, sobretudo, de conexões de histórias e negócios.