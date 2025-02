Clientes com cadastro atualizado podem economizar até 65% na conta de energia

Mais de 35 mil clientes da Energisa Minas Rio têm direito ao benefício, mas ainda não recebem

DA REDAÇÃO – Economizar em até 65% o valor da fatura de energia elétrica é um dos benefícios oferecidos pelo Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, destinado a famílias de baixa renda. No entanto, muitas pessoas que têm direito ao desconto ainda não estão cadastradas para recebê-lo.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), aproximadamente 8 milhões de famílias brasileiras poderiam ser beneficiadas pelo Tarifa Social, mas ainda não usufruem do programa. Na área de concessão da Energisa Minas Rio, mais de 35 mil clientes poderiam ser beneficiados. Entre os principais motivos estão a falta de titularidade da conta de energia por membros da família inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e a diferença nas informações fornecidas pelos consumidores, que acabam registrando dados diferentes para a Energisa e o CadÚnico, dificultando o cruzamento das informações.

A Tarifa Social é concedida automaticamente a quem está inscrito no CadÚnico e possui renda de até meio salário-mínimo por pessoa. Caso a família ainda não esteja cadastrada, a recomendação é procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para regularizar a situação e garantir o desconto.

“Receber o desconto do Tarifa Social é um direito do consumidor de energia elétrica que atende aos critérios do programa. Além de manter a inscrição ativa no Cadastro Único, é essencial que os dados do titular da conta estejam sempre atualizados na Energisa e sejam os mesmos do cadastro do governo federal. Isso evita problemas no recebimento do benefício”, orienta Janaína Sousa, gerente de Serviços Comerciais da Energisa Minas Rio.

Direitos e deveres dos consumidores

Os consumidores de energia elétrica possuem direitos e deveres que garantem a qualidade do serviço e a sustentabilidade do sistema. Entre as principais responsabilidades estão:

-manter as faturas em dia;

-manter as instalações elétricas internas em boas condições;

-usar a energia de forma consciente para evitar desperdícios.

Já entre os direitos, destacam-se:

-fornecimento contínuo e seguro de energia;

-acesso a informações claras sobre tarifas e serviços;

-possibilidade de contestar cobranças indevidas;

-recebimento da fatura com pelo menos cinco dias úteis de antecedência ao vencimento.

Vale lembrar que a conta de energia pode ser acessada a qualquer momento pelos canais digitais da Energisa.

Atualize seus dados sem sair de casa!

Quer garantir seu desconto e acessar outros benefícios? A atualização cadastral é simples, rápida e pode ser feita online. Basta ter seus documentos pessoais em mãos e escolher um dos canais de atendimento:

📱 Energisa On: Aplicativo para celular

🌐 Site: www.energisa.com.br

💬 Gisa: https://gisa.energisa.com.br/

📞 Call Center: 0800 032 0196