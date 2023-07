Cláudia Leitte e Zé Vaqueiro são as primeiras atrações confirmadas para XXV Festa do Inhame em Inhapim

INHAPIM – O prefeito de Inhapim Márcio Elias de Lima e Santos, o “Marcinho”, confirmou nesta sexta-feira (21) a realização da XXV edição da tradicional Festa do Inhame, evento criado para reverenciar o pequeno produtor rural, a agricultura familiar e toda comunidade inhapinhense.

Segundo informado pelo chefe do executivo local, a XXV Festa do Inhame ocorrerá entre os dias 07, 08 e 09 de setembro próximo e já conta com duas atrações musicais renomadas no cenário nacional confirmadas. “Estamos disponibilizando a programação da XXV Festa do Inhame aos poucos, e as primeiras duas atrações confirmadas para são a cantora baiana Cládia Leitte, que se apresenta no sábado dia 09 de setembro em seu mega trio-elétrico diretamente de Salvador na Bahia, já no dia 08 de setembro (sexta-feira) a diversão fica por conta do cantor Zé Vaqueiro, nordestino arretado que conta com vários sucessos do piseiro”, disse.

A programação completa do evento deve ser anunciada até o início do mês de agosto, isso porque todos os contratos dos shows regionais e nacionais que ocorrerão entre os dias 07, 08 e 09 de setembro ainda carecem superar toda tramitação burocrática que envolve a Administração Pública para enfim serem divulgados; “Estamos fechando os últimos detalhes de mais dois shows com artistas de renomes nacionais para divulgarmos, mas uma coisa posso garantir, será a melhor Festa do Inhame de todos os tempos”, disse Sidney Oliveira, secretário municipal de planejamento.

A Prefeitura de Inhapim está construindo o Parque de Exposições da cidade, um espaço novinho em folha para sediar a XXV Festa do Inhame, e você que desejar participar da festa seja muito bem-vindo pois todo o evento é gratuito, preparado para acolher todos os nossos munícipes e seus visitantes.

Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico www.inhapim.mg.gov.br ou pelas redes sociais no instagram @prefeiturainhapim ou facebook.

Assessoria de Comunicação