CIS-Caparaó renova frota do transporte de pacientes na região

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – O CIS-Caparaó entregou mais seis micro-ônibus para o transporte de pacientes da região e três vans vacimóvel para campanhas de vacinação na região. A cerimônia foi durante a Assembleia Geral, realizada em São João do Manhuaçu, na tarde da última terça-feira (26), com a presença de várias autoridades, prefeitos e secretários dos municípios consorciados, o superintendente regional de saúde, Victor Carvalho, e a representante do Governo do Estado – Setor de Consórcios Públicos, Regina.

TRANSPORTA SUS

Aberta pelo presidente do CIS-Caparaó, prefeito de São João do Manhuaçu, Sérgio Camilo, a assembleia marca o encerramento de sua gestão de quatro anos à frente do consórcio público de municípios da região.

Sérgio Camilo agradeceu aos participantes e comemorou a alegria da renovação da frota do Transporta SUS. “Estamos entregando seis novos micro-ônibus, totalizando dez veículos entregues e já estamos com mais quatro pactuados. Foram dois para Mutum, um para Simonésia, um para Lajinha e, hoje, dois para São João do Manhuaçu, um para Luisburgo, um Pocrane, um para Ipanema e um para Conceição de Ipanema. Além das três vans vacimóvel que com certeza vai ser de grande valia para a vacinação nos 15 municípios”.

O presidente do CIS-Caparaó aproveitou para registrar seu agradecimento. “É uma alegria muito grande. Primeiro agradecer a Deus pela oportunidade que me deu de estar à frente do município de São João do Manhuaçu e também, junto com essa turma maravilhosa, os outros 14 prefeitos, à frente do consórcio CIS-Caparaó. Agradecer ao governo do Estado, ao governador Romeu Zema, pelo investimento, pela estrutura e por ter confiado nos consórcios, que fez a diferença nessa gestão, sobretudo nesses últimos 4 anos para nós, prefeitos, que estamos à frente dos municípios”.

Além disso, ele pontuou o trabalho integrado com as cidades avançando em várias áreas, especialmente na saúde, iluminação pública e gestão de resíduos sólidos.

MARCO HISTÓRICO

O secretário executivo do CIS-Caparaó, Felipe Rodrigues, considerou a assembleia um marco histórico na trajetória do consórcio. “Mais uma vez, mais um capítulo dessa história está sendo escrito, com a entrega desses novos veículos. Estamos renovando toda a nossa frota. Então fica aqui o nosso registro, nossa gratidão, a todos que acreditam no nosso trabalho”.

Felipe ainda aproveitou para agradecer ao trabalho dos motoristas e todos os colaboradores do Transporta SUS nos municípios consorciados.

A substituição dos veículos e a ampliação dos atendimentos do Transporta SUS são fruto de um convênio entre o CIS-Caparaó e o Governo de Minas Gerais e Secretaria de Estado de Saúde.

Assessoria de Comunicação do CIS-Caparaó