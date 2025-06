CIRURGIAS ELETIVAS

Caratinga lidera este procedimento na região. Superintendente regional detalha números, desafios e perspectivas do Opera Mais Minas na Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano

DA REDAÇÃO – O avanço de Caratinga no cenário regional de saúde pública reflete mais do que números expressivos de cirurgias eletivas: revela a eficácia de uma política estruturada para reduzir filas históricas e garantir acesso ágil a procedimentos antes represados. Com mais de 8,6 mil cirurgias realizadas desde 2022, o município tornou-se referência na macrorregião do Vale do Aço dentro do programa Opera Mais Minas. Nesta entrevista, o superintendente regional de Saúde de Coronel Fabriciano, André Luiz Custódio de Paula, analisa os fatores que levaram a esse protagonismo, os desafios superados e as estratégias traçadas para manter e ampliar essa capacidade assistencial nos próximos anos.

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano abrange um total de 35 municípios: Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Caratinga, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Dionísio, Dom Cavati, Entre Folhas, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Piedade de Caratinga, Pingo d’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre e Vermelho Novo.

Responsável pela condução dessa política regionalizada de saúde, André Luiz Custódio de Paula é graduado em Biologia, pós-graduado em Gestão Ambiental e atualmente pós-graduando em Saúde Pública. Possui ampla experiência em gerenciamento de serviços de saúde, tendo atuado como coordenador do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e do Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Timóteo, além de coordenador do Núcleo de Vigilância em Saúde e secretário municipal de Saúde de Lagoa Santa. Na Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, atuou na Assistência Farmacêutica e na Assessoria de Governança Regional antes de assumir o cargo de superintendente em julho de 2022.

ENTREVISTA

Caratinga lidera o número de cirurgias eletivas realizadas na macrorregião do Vale do Aço, com mais de 8,6 mil procedimentos desde 2022. A que fatores o senhor atribui esse protagonismo do município dentro do programa Opera Mais?

O município de Caratinga possui em sua gestão dois hospitais “Valor em Saúde”, que executam cirurgias eletivas de média complexidade, para sua população própria, para todos os municípios de sua Micro (13 ao todo) e para municípios de outras microrregiões até município fora da macro Vale do Aço.

Quais foram as especialidades cirúrgicas mais demandadas e realizadas em Caratinga nesse período?

As especialidades mais demandadas foram

1º – Cirurgia geral – 2270 procedimentos

2º – Ortopedia -1360 procedimentos

3º – Cardiovascular – 1235 procedimentos

4º – Urologia – 1221 procedimentos

O Opera Mais Minas reduziu de forma significativa o tempo de espera por cirurgias eletivas. Qual era o cenário antes da implantação do programa em Caratinga e qual a situação atual?

Durante o período da Pandemia Covid-19 por necessidade de maior número de leitos clínicos e segurança clínica, as cirurgias eletivas foram suspensas, havendo um aumento de tempo e da fila de espera. O opera mais veio para revolucionar esse panorama, fazendo com que mais procedimentos eletivos fossem realizados com segurança, diminuindo o tempo e a espera por uma cirurgia.

Há previsão de ampliação do número de procedimentos ou inclusão de novas especialidades cirúrgicas no município por meio do programa? Quais seriam as prioridades?

As cirurgias eletivas são executadas dentro do rol de 727 procedimentos eleitos, da Resolução 10.084 de abril de 2025. Para a definição do rol de 727 procedimentos cirúrgicos eletivos hospitalares contemplados por esta política continuada considerou-se critérios técnicos, impacto clínico/social, limitação de oferta, volume de demanda e de produção, conforme estabelecidos pela SES/MG, aprovado em Grupo Condutor Estadual da Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais.

Como tem sido a articulação entre o hospital de referência em Caratinga, a Superintendência Regional de Saúde e o Governo de Minas para manter o bom desempenho e a segurança dos procedimentos?

Em Caratinga são dois equipamentos hospitalares referência que atendem na política do Opera Mais; Durante o período de adesão da política a Superintendência Regional participou ativamente na inclusão do município e seus equipamentos, ficando a cargo do município fazer a gestão de seus prestadores hospitalares. Hoje a SES/SRS monitora, acompanha mensalmente a execução da política e a SES faz repasse do recurso devido.

Quais os investimentos já feitos diretamente no hospital ou na estrutura de saúde de Caratinga para viabilizar esse volume expressivo de cirurgias? Estão previstos novos repasses ou melhorias?

Além de recursos para compra de equipamentos, como tomógrafos por exemplo, a Secretaria de Estado de Saúde investiu mais de 30 milhões de reais na região de saúde do vale do aço dentro da política do Opera mais. É importante ressaltar que o Opera Mais paga de 100 a 300% do valor da tabela SUS. O pagamento é feito por produção. A medida que os procedimentos são executados, a SES faz o repasse para o hospital executor

Além da cirurgia em si, como está estruturado o acompanhamento pós-operatório dos pacientes em Caratinga, considerando a importância do suporte após a alta hospitalar?

Toda gestão do pré e pós operatório, bem como a gestão da fila e marcação dos procedimentos, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde

Como o programa Opera Mais Minas tem contribuído para desafogar os atendimentos de urgência e emergência em Caratinga, já que muitos casos eletivos acabam agravando-se quando não operados a tempo?

O opera mais, com investimento robusto e um amplo rol de procedimentos habilitados diminuiu consideravelmente o tempo de espera por uma cirurgia. E quando um paciente precisa de um procedimento eletivo e esse é feito em tempo hábil, com segurança, em ambiente estruturado, a chance da sua situação de saúde se agravar é muito pequena, fazendo com que esse paciente não precise de um atendimento de urgência/emergência.

Quais os principais desafios enfrentados na execução do Opera Mais em Caratinga e como a gestão municipal e estadual têm trabalhado para superá-los?

Os procedimentos eletivos sempre foram um desafio na saúde pública. A relação de demanda/oferta as vezes não atendia a realidade do município e, consequentemente, a da população. Com os hospitais mais estruturados e com a certeza de que irão receber o recurso relativo a sua produção de cirurgia, estamos vencendo esse desafio, trazendo um novo panorama quanto às cirurgias eletivas.

Para os próximos anos, quais são as perspectivas e estratégias do Governo de Minas e da Superintendência Regional de Saúde para manter Caratinga como referência regional em cirurgias eletivas e garantir a continuidade do Opera Mais?

Qualificar e aumentar ainda mais o investimento para que mais procedimentos sejam realizados com conforto e segurança para o paciente, além do investimento constante na estruturação dos hospitais, para que essa fila de espera por um procedimento seja zerada.